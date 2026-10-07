„Când mergem împreună, ajungem mai departe”. De la K9 la infrastructură și energie nucleară. Noul ambasador al Coreei de Sud, Hur Seung-chul, propune României aprofundarea cooperării economice

Noul ambasador al Coreei de Sud la București, Excelența Sa Hur Seung-chul

Noul ambasador al Coreei de Sud la București, Excelența Sa Hur Seung-chul, vede România și Coreea de Sud ca „adevărați parteneri strategici” și transmite un mesaj de aprofundare a cooperării economice.

De la producția de obuziere K9 în Dâmbovița și proiectele nucleare de la Cernavodă până la căi ferate, tramvaie, drumuri, porturi, IT și agricultură, Seulul își dorește o relație economică mult mai amplă cu România.



Relațiile dintre România și Coreea de Sud s-au dezvoltat „remarcabil” în ultimii patru-cinci ani și au ajuns la nivelul unui parteneriat strategic autentic, este constatarea făcută de noul ambasador al Republicii Coreea la București, Hur Seung-chul, în discursul rostit cu ocazia Zilei Naționale a Coreei de Sud.

„Astăzi, Coreea și România au devenit adevărați parteneri strategici, cu un interes comun în consolidarea cooperării practice”, a declarat ambasadorul.

Hur Seung-chul a evocat și intensificarea contactelor politice dintre cele două țări, amintind vizita președintelui Parlamentului sud-coreean în România, precum și întâlnirea de la Ankara dintre președintele sud-coreean Lee Jae-myung și președintele României, Nicușor Dan, în marja summitului NATO din luna iulie.

K9 și energia nucleară, în centrul parteneriatului



Apărarea și energia nucleară sunt în prezent două dintre cele mai importante domenii ale cooperării româno-coreene.

Obuzierele K9



În ceea ce privește industria de apărare, ambasadorul Hur Seung-chul a subliniat că în România se construiește fabrica pentru producția de obuziere autopropulsate K9. Este vorba despre fabrica Hanwha Aerospace de la Petrești, Dâmbovița, prima unitate de producție a companiei sud-coreene din Europa.

„Fabrica pentru producția de obuziere autopropulsate K9 este în prezent construită în Dâmbovița, iar primul K9 a ajuns la Constanța în luna august”, a afirmat Hur Seung-chul.

Declarația ambasadorului despre sosirea în luna august a obuzierelor K9 este deosebit de interesantă, deoarece primele informații publice despre sosirea obuzierelor K9 în România au apărut abia la sfârșitul lui septembrie. Pe 25 septembrie, Forțele Terestre Române prezentau imagini cu transportul primelor blindate coreene, iar DefenseRomania a relatat, la rândul său, despre apariția primelor K9 „Tunetul” în România.

Potrivit ambasadorului sud-coreean, cooperarea în domeniul apărării ar putea merge însă mai departe. „Mă aștept ca negocierile pentru sisteme de armament suplimentare să înceapă în curând”, a declarat acesta.

Fabrica Hanwha Aerospace de la Petrești reprezintă primul centru de producție al companiei sud-coreene în Europa și este parte a strategiei de dezvoltare pe termen lung a industriei locale de apărare. Hanwha a anunțat că urmărește integrarea companiilor românești în propriul lanț global de furnizori și dezvoltarea producției „Made in Romania”.

Un al doilea domeniu major este energia nucleară



Ambasadorul a subliniat că cooperarea pentru proiectul de la Cernavodă avansează și că Seulul se așteaptă ca parteneriatul bilateral să se extindă și către alte proiecte din sectorul energetic.

Cooperarea nucleară dintre cele două țări a fost discutată recent și la nivel guvernamental. La 17 septembrie, Ilie Bolojan, care ocupa atunci funcția de premier interimar, s-a întâlnit cu ambasadorul Hur Seung-chul și cu reprezentanții Korea Hydro & Nuclear Power. Discuțiile au vizat inclusiv modernizarea și retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă.

Coreea de Sud vrea proiecte și în infrastructura României



Mesajul ambasadorului nu s-a oprit însă la apărare și energie nucleară.

„În viitorul apropiat, este de așteptat să înceapă cooperarea și în domeniul infrastructurii de transport, inclusiv în ceea ce privește căile ferate, tramvaiele, drumurile și porturile”, a spus Hur Seung-chul.

Diplomatul sud-coreean a menționat, de asemenea, tehnologia informației și agricultura printre domeniile care oferă „un potențial considerabil pentru extinderea cooperării”.

Mesajul conturează astfel o agendă economică mult mai largă decât cea existentă în prezent. Coreea de Sud se prezintă nu doar ca furnizor de echipamente militare și partener în domeniul nuclear, ci și ca potențial partener pentru dezvoltarea infrastructurii, tehnologiei și industriei românești.

„Miracolul de pe Râul Han” și lecția pentru România



Hur Seung-chul a prezentat și transformarea spectaculoasă a economiei sud-coreene, evocând ceea ce este cunoscut drept „Miracolul de pe Râul Han”.

Iar cifrele ne taie respirația.

„În acest an, se estimează că exporturile Coreei vor ajunge la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari anual, ceea ce va plasa țara printre primele cinci economii exportatoare ale lumii”, a declarat ambasadorul.

El a adăugat că venitul național pe cap de locuitor al Coreei este așteptat să se apropie de 40.000 de dolari.

Ambasadorul a legat direct experiența sud-coreeană de potențialul României.

„Coreea își dorește sincer să lucreze mână în mână cu România și să vadă România valorificându-și întregul potențial ca națiune prosperă și puternică din punct de vedere economic”, a spus Hur Seung-chul.

Seulul este pregătit, în acest context, să împărtășească României experiența acumulată în procesul de dezvoltare economică.

„Suntem pregătiți să împărtășim experiența noastră de dezvoltare și să cooperăm în modalități care să ajute România să își valorifice pe deplin considerabilul potențial economic, inclusiv capitalul său uman excelent, precum și resursele sale naturale abundente”, a declarat ambasadorul.

Cultura, un alt punct forte al relației



Cooperarea nu se limitează la economie și apărare. Ambasadorul a remarcat popularitatea tot mai mare în România a culturii sud-coreene, de la K-pop și K-content până la K-beauty și K-food.

„Datorită popularității tot mai mari a K-pop, K-content, K-beauty și K-food, cooperarea culturală dintre România și Coreea continuă să se dezvolte”, a spus el.

În același timp, Hur Seung-chul a subliniat că schimbul cultural trebuie să fie reciproc și că partea sud-coreeană dorește să promoveze cultura română în Coreea și să creeze mai multe oportunități pentru ca cele două popoare să își descopere reciproc patrimoniul cultural.

Dimensiunea culturală a fost vizibilă și la recepția organizată de ambasadă. Evenimentul a inclus un spectacol K-pop și, în premieră, o selecție de vinuri tradiționale coreene, parte din ceea ce ambasadorul a prezentat drept o mică surpriză pentru invitați.

Vin coreean și K-pop, surpriza ambasadorului



La finalul discursului, Hur Seung-chul a schimbat registrul și a anunțat o surpriză pentru invitați.

„În această seară nu vom servi vinuri, mă refer la vinurile occidentale. În schimb, vom servi exclusiv vinuri tradiționale coreene”, a spus ambasadorul, precizând că unele dintre aceste băuturi le gusta chiar el pentru prima dată.

„Sper să vă bucurați de aromele distinctive ale vinului tradițional coreean alături de preparatele noastre coreene”, a adăugat el.

Seara urma să fie completată de un spectacol K-pop cu o durată de aproximativ 40 de minute. Organizatorii au pregătit, de asemenea, un program cultural care a inclus muzică românească și coreeană.

Mesaj de sprijin pentru România: „Când mergem împreună, ajungem mai departe”



În încheiere, ambasadorul a revenit la ideea care sintetizează cel mai bine mesajul său despre relația dintre cele două țări.

„Deși România și Coreea sunt departe una de cealaltă din punct de vedere geografic, vom continua să mergem înainte împreună, ca adevărați parteneri și prieteni, ținându-ne strâns de mână și aprofundând cooperarea dintre noi.”

Hur Seung-chul a invocat apoi un proverb: „Când mergem împreună, ajungem mai departe”.

„Călăuzite de acest spirit, România și Coreea pot merge înainte împreună, construind un viitor comun de prosperitate, parteneriat și succes reciproc”, a încheiat ambasadorul.

Mesajul noului ambasador sud-coreean este, astfel, unul de extindere a parteneriatului strategic: de la K9 și industria de apărare la energia nucleară, infrastructură feroviară și rutieră, tramvaie și porturi, dar și către IT, agricultură și schimburi culturale.

Pentru România, oferta sud-coreeană vine din partea unei economii care și-a construit în câteva decenii o poziție de prim rang în comerțul mondial. Pentru Seul, România este prezentată drept un partener cu resurse naturale, capital uman și un potențial economic important, pe care Coreea este pregătită să îl sprijine prin investiții, tehnologie și transfer de experiență.

Formula aleasă de Hur Seung-chul rezumă foarte bine această viziune: „Când mergem împreună, ajungem mai departe”, iar mesajul amintește de celebra promisiune făcută de George W. Bush la București, în noiembrie 2002, cu puțin timp după invitația adresată României de a adera la NATO: Statele Unite ale Americii și NATO vor fi alături de voi.