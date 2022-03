Camera Deputaţilor - Comisia de muncă: Elevii pot participa la ore de educaţie sanitară cu acordul părinţilor

Comisia a respins cererea de reexaminare a proiectului de lege transmisă de preşedintele Klaus Iohannis.

'Respingerea cererii de reexaminare înseamnă că rămâne textul votat de Parlament în 2020, cu acel acord preliminar al părinţilor pentru a participa elevii la educaţia sanitară. Educaţia sanitară, de regulă, nu este o materie care să se desfăşoare pe tot parcursul anului, sunt minim două ore pe semestru, probabil că diriginţii vor avea grijă să ia acordul părinţilor înainte de fiecare oră', a declarat preşedintele Comisiei de muncă, Adrian Solomon.

El a adăugat că orele de educaţie sanitară vor avea loc indiferent câţi elevi vor participa la acestea.

'Ora se desfăşoară cu cei care doresc, indiferent de numărul lor'

'Ora se desfăşoară cu cei care doresc, indiferent de numărul lor. Se face cursul respectiv, pentru că acei copii au dreptul la educaţie. Nu trebuie ca o majoritate să fie de acord pentru ca ora să se ţină, există majoritate doar la Parlament', a menţionat Solomon.

Potrivit acestuia, astfel de ore vor fi cuprinse în programa şcolară pentru toate clasele.

'Noi am pledat să fie la orele de dirigenţie. Evident că ele sunt în programă şi pentru clasele I-IV, dar acolo învăţătoarea ştie ea mai bine ce are de făcut şi ce anume trebuie să transmită copiilor. Nu este o limită de clasă, se poate face la orice clasă. Rămâne la latitudinea Ministerului Educaţiei să facă aceste programe în aşa fel încât să fie aplicabile pentru toate categoriile de vârstă. Aceste cursuri vor fi predate, unde e cazul, de către diriginte, unde nu este cazul trebuie să vină un specialist ori din afară ori din şcoală', a explicat Adrian Solomon. Proiectul de lege urmează să intre la vot în plenul Camerei Deputaţilor, care este for decizional.

Citește și Legea care majorează amenzile pentru cei care vând țigări minorilor. Iohannis, decizie

Klaus Iohannis a promulgat, marți, legea care majorează amenzile pentru cei care vând țigări minorilor.

„Potrivit legii, persoanele juridice care vând produse din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani vor fi sancționate cu amenda contravențională de 10.000 lei și cu sancțiunea complementară de suspendare a activității pe o perioadă de 30 de zile la prima abatere. Totodată, săvârșirea unei noi contravenții se va sancționa cu amenda contravențională de 20.000 lei și cu sancțiunea complementară de închidere a unității. De asemenea, se poate dispune măsura suspendării activității localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 și 30 de zile pentru servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflați în vădită stare de ebrietate, precum și a minorilor”, explica Florin Roman, inițiatorul legii promulgată de președintele Klaus Iohannis.

Legea a fost respinsă de Senat, dar aprobată pe 22 februarie, cu unanimitate de voturi, de Camera Deputaților. Citește articolul inițial aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News