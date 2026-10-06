Bolojan nu se dă dus, iar medicamentele pleacă din România în Germania. Ce a reușit să facă un guvern fără puteri depline

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Este criză în Sănătate. Spitalele riscă să rămână fără medicamente pentru bolnavii de cancer şi inimă.

Spitalele și farmaciile din România se confruntă cu presiuni financiare majore care pun în pericol accesul pacienților la tratamente. Această criză are două cauze principale: Lipsa fondurilor pentru decontări (pentru că nu s-a făcut rectificare) și explozia exporturilor paralele de medicamente, alimentată de diferențele de preț și de curs valutar.

S-au declanșat procedurile de infringement, pentru că sunt depășite termenele de plată

Pe de o parte, este urgentă o rectificare bugetară pentru suplimentarea fondurilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Fără acești bani, spitalele rămân fără resurse, iar secțiile de oncologie sunt grav afectate. În paralel, s-au inițiat procedurile pentru infringement din cauza depășirii termenelor legale de plată. Deși Directiva Europeană permite o întârziere de maximum 60 de zile pentru medicamente și dispozitive medicale, în sistemul românesc există restanțe încă de anul trecut.

Momentan, doar în sănătate a explodat bomba

Situația a devenit critică. Fondurile s-au epuizat, iar riscul ca până în noiembrie să nu mai existe bani nici pentru salarii amenință întreg sistemul bugetar, deși prima „bombă” a explodat deja în sănătate, a zis jurnalistul Val Vâlcu.

Altă problemă, tot din cauză că nu avem un guvern cu puteri depline, deci din cauza lui Bolojan și a PNL-USR: Nu a mai fost refăcut prețul la medicamente. Nu poate fi dată OUG pentru a repara situația

Pe de altă parte, funcționarea unui guvern cu atribuții limitate împiedică ajustarea prețurilor la medicamente prin Ordonanță de Urgență. Medicamentele au prețuri reglementate strict de stat (peste tot în lume e așa), calculate pe baza unui curs valutar din trecut, fără a fi indexate automat la inflație sau la fluctuațiile curente ale leului, a mai zis Val Vâlcu.

Devine mult mai rentabil exportul paralel

Această deconectare de la realitatea economică creează un dezechilibru masiv. Spre exemplu, dacă un medicament raportat la un preț de 10 euro a fost înregistrat la un curs de 5 lei/euro, iar între timp leul s-a devalorizat cu 30 de bani, produsul devine considerabil mai ieftin în România decât pe piețele externe.

În acest context, exportul paralel devine extrem de profitabil pentru firmele de distribuție. În loc să vândă medicamentele cu bucata în farmaciile din țară și să aștepte luni de zile plățile restante de la stat, distribuitorii preferă să le exporte cu TIR-ul în Germania, de exemplu, unde prețurile sunt cu peste 30% mai mari și încasările se fac pe loc.

Vinzi în Germania la prețul din România

Rezultatul? Lipsa rectificării bugetare combinată cu devalorizarea leului și prețurile înghețate de stat, este dispariția accelerată a medicamentelor esențiale din farmaciile și spitalele din România pentru că ele se duc să fie revândute în Germania.

„Deci aici ai două conjuncturi. O dată, că nu poți să faci rectificare, și a doua, că, din cauza devalorizării, medicamentele cu prețuri stabilite pentru România au devenit mult mai atractive pentru exporturile paralele. Câștigă firmele de distribuție. În loc să-l vândă cu bucata prin farmacii, ia tot pachetul, tot TIR-ul, îl duce în Germania și îl dă pe loc. Devine rentabil în Germania. Și acolo prețurile sunt mai mari cu 30%. O țară mai bogată poate să dea mai mult. Prețul este stabilit de stat. La noi este înghețat la nivelul de anul trecut și, din cauza devalorizării, medicamentele sunt o mană cerească pentru exporturile paralele”, a concluzionat jurnalistul Val Vâlcu.