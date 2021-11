Bogdan Chirieac l-a pus la punct pe Mihai Tudose. Schimb de replici. ”Nu vă înfuriați!”

Analistul politic Bogdan Chirieac l-a pus la punct pe deputatul Mihai Tudose, în direct la România TV, după ce acesta a afirmat că PSD s-ar retrage din coaliția de guvernare, dacă negocierile pentru premier nu ar fi gata până duminică.

”Vă dau o informație în premieră. Decizia la PSD este că dacă până duminică nu se închid negocierile, noi înțelegem că este un semn de rea voință și ne retragem”, a declarat Mihai Tudose.

”Stai liniștit, Victor (n.r. se referea la Victor Ciutacu, moderatorul emisiunii). Negocierile sunt încheiate încă de acum o săptămână cel puțin, stai cuminte”, a intervenit Bogdan Chirieac, ușor ironic.

De aici au pornit contrele între cei doi. Social-democratul Mihai Tudose s-a simțit atacat de remarca analistului politic, replicând nervos: ”Bineînțeles că cineva le știe pe toate, Chirieac le știe pe toate. De ce nu faceți dvs. emisiune numai cu Chirieac, că tot le știe pe toate?”.

”V-a chemat, vorba aceea, nu vă spun, Doamne ferește, că nu mi-aș permite vreodată să vă spun că v-a chemat să vă facă de râs, dar pur și simplu v-a chemat pentru o pată de culoare, de aia v-a chemat”, a completat Bogdan Chirieac.

”Aveți atâta otravă, într-un moment atât de greu pentru țară, când până și PNL și PSD și-au dat mâna” a intervenit, pe ton, de asemenea, ironic, jurnalistul Victor Ciutacu.

Mihai Tudose: Am mai spus-o de vreo 40 de ori, pe toate canalele media, răbdarea are niște limite, nu intru acum în Guvern.

Bogdan Chirieac: E o întrebare suplimentară, de ce nu intră domnia sa?

Mihai Tudose: Ca să înlătur suspiciunile că ne batem pentru putere. Uite că nu vrem să ajungem toți la putere. A 48-a oară, nu intru!

Jurnalistul Victor Ciutacu i-a indicat lui Mihai Tudose: ”Am înțeles, nu vă înfuriați că nu aveți niciun motiv”. Ulterior, în emisiune, social-democratul a avut mai multe intervenții tăioase, întrebându-l pe Victor Ciutacu: ”Credeți că pot să termin și eu o frază?”. ”Chiar vă rog” i-a spus jurnalistul, momentul în care Mihai Tudose a afirmat că nu se poate trăi în România cu 800 de lei pensie, acuzând fosta coaliție că a luat banii de pensii și i-a direcționat către primari.

Bogdan Chirieac: Eu cred că PSD-ul va găsi o soluție (n.r. pentru măsurile fiscale, precum taxa pe lux sau impozitarea multinaționalelor), cu premierul Ciucă, Guvernul numindu-se Guvernul Ciucă. Dl. prim-ministru Tudose nu ne-a dat informația că PSD-ul nu-l va accepta pe dl Ciucă, pe motivul ăsta, sigur, insignifiant, că a câștigat alegerile și că are cu 30% mai mulți parlamentari, acum, când vorbim, decât PNL-ul și că, mă rog, ar fi un precedent extrem de periculos. PSD s-ar duce la guvernare cu un premier de la partidul care a pierdut alegerile. Dar e altă discuție, mult succes în impozitarea multinaționalelor. O țară ca România nu are această capacitate.

Mihai Tudose: Înțeleg că există multă imaginație la găsit probleme la fiecare soluție, dar eu vă aduc aminte că există și impozitul pe cifră de afaceri.

Bogdan Chirieac: E foarte bine că este, eu l-aș majora. (...)

Mihai Tudose i-a indicat analistului politic că lucrurile se vor rezolva în felul indică acesta în momentul în care el va ajunge la guvernare, moment în care Bogdan Chirieac a intervenit: ”Dom`ne, eu știam că votez! Să veniți dvs. la guvernare. Data viitoare, nu e o problemă, că în niciun caz nu mai votez PSD, votez PNL, că, dacă vă votez pe dvs., îmi puneți premier PNL, am văzut... Chiar n-are rost! Eu votez PSD și dvs., de la dvs. putere, îmi puneți premier PNL, păi ce să mai votez PSD?”.

Mihai Tudose: Dacă tot avem ”guri” d-astea că ”nu se poate, o să plece”, hai să plece dom`le, că nu pleacă câinele de la măcelărie, așa plecau și băncile când m-am luat de ele, n-a plecat niciuna.

Bogdan Chirieac: Ați plecat dvs! Când v-ați luat de bănci, ați plecat dvs. de la Putere, nu băncile!

Mihai Tudose: Am înțeles, dar au plătit impozit.

Bogdan Chirieac: Apoi n-au mai plătit!

Mihai Tudose: Au venit ai dvs.

”Au venit ai mei la putere, exact” a răspuns Bogdan Chirieac, ironic.

Mihai Tudose: Dacă eu vă spun ce facem noi și întotdeauna știe altcineva mai bine... Dacă până duminică nu închide negocierile pentru ca de luni să intrăm în procedura de stabilire a audierilor și până joi să depună, jurământul, PSD-ul înțelege că PNL nu vrea să facă acest lucru și îl lăsăm pe domnul Chirieac să facă el alianță cu PNL-ul.

Bogdan Chirieac: Eu fac cu USR-ul! Aloo, zău, eu fac cu USR-ul alianță, vorba aceea.

