Marcel Ciolacu, concluzii după şedinţa cu Florin Cîţu şi Nicolae Ciucă

"Ambele partide au câte o propunere de premier. Am discutat despre structura Guvernului, în funcţie de cine va avea primul funcţia de prim-ministru, dar nu am discutat încă despre cine va fi primul. Am cerut, dacă nu vom avea noi prima dată premierul, să avem ministerul de Finanţe. Şi PNL a cerut, pe bună dreptate, acelaşi lucru dacă nu va avea prima dată premier.

Pe ponderi se va împărţi numărul de ministere, aşa cum este corect. Vrem să construim un Guvern funcţional şi o coaliţie în care să fie toată lumea mulţumită. De aceea vom continua discuţiile. Încercăm să rămânem în acelaşi număr de ministere în acest moment (n.r. 18 ministere).

Există o decizie comună că premierul va fi prin rotaţie, dar nu există o decizie cu privire la cine va da primul prim-ministrul. Joia viitoare, am negociat cu toţii, România trebuie să aibă Guvern. Încercăm să mergem cu un acord clar la Cotroceni, în care să se scrie cine este premierul şi până pe ce dată este rotaţia", a declarat Marcel Ciolacu.

Guvern învestit joia viitoare

"Toate măririle fac parte dintr-un pachet social pe care îl vom discuta, mâine cred că se va finaliza. Vorbim de o creştere a pensiilor peste indexarea de 5% care este prevăzută de lege. PNL are în continuare ideea că nu trebuie taxe noi, deci finanţiştii trebuie să găsească soluţii ca să găsim bani să acoperim aceste lucruri", a declarat Marcel Ciolacu când a fost întrebat de taxa pe lux.

"Sper ca mâine să finalizăm discuţiile pe programul de Guvernare. Cu toţii am stabilit că joia viitoare trebuie să avem un Guvern învestit", a mai punctat preşedintele PSD.

Întrebat dacă mai are nevoie de voturile partidului pentru a merge înainte cu negocierile, Ciolacu a spus că "cel mai bine este să mă consult cu colegii".

Discuţii cu Iohannis?

"Eu nu am avut nicio discuţie informală cu preşedintele până acum. Eu sunt de la PSD, nu am un parteneriat cu preşedintele României. Cred că va avea loc o discuţie instituţională. Mâine, la 12:00, reluăm discuţiile", a concluzionat Marcel Ciolacu, întrebat dacă cele două partide vor avea o discuţie informală cu preşedintele Iohannis înainte de consultările oficiale.