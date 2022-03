Decizii în CSAT. Bogdan Chirieac: ”Mergem cu Statele Unite până la capăt”. Klaus Iohannis: ”Cel mai mare câștig al nostru din ultimii 30 de ani”

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre deciziile care s-au luat în CSAT, astăzi. Printre ele, s-ar număra și tranzitul de arme, pe care se pare că Ungaria l-ar fi refuzat.

”Sunt momente dificile pentru toată lumea, este vorba despre alegeri, eu cred că poporul român, în majoritate - de altfel așa arată un recent sondaj făcut de noi, de ARGUMENT, astăzi, pe care l-am publicat pe dcnews.ro- este în favoarea Occidentului, a Statelor Unite. Dacă am ales să mergem cu Statele Unite - și eu zic că am ales bine - mergem până la capăt. Sigur că problema importantă este că Ungaria nu a permis tranzitul de arme letale pe teritoriul său. România cred că trebuie să fie fermă și să-l permitem. Am ales Statele Unite, mergem până la capăt cu Statele Unite.” a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la România TV.

”Apartenența României la aceste două structuri, Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, dublată de Parteneriatul Strategic foarte solid cu Statele Unite ale Americii reprezintă fără îndoială cel mai mare câștig al nostru din ultimii 30 de ani.” a afirmat președintele Klaus Iohannis, după CSAT.

Iată ce măsuri au fost decise în CSAT:

”- În primul rând, am decis să intensificăm la nivel bilateral și aliat demersurile pentru consolidarea semnificativă a posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic în perioada imediat următoare, prin dislocarea de forțe aliate și prin constituirea accelerată a Grupului de Luptă din România.

- În ceea ce privește contribuția României la efortul comunității internaționale de sprijinire a Ucrainei, am decis astăzi înființarea pe teritoriul țării noastre a unei facilități logistice, un așa-numit hub, un centru, care să permită colectarea și transportul donațiilor internaționale în domeniul ajutorului umanitar către Ucraina și către ucraineni.

- Totodată, am hotărât intensificarea măsurilor pentru a ajuta refugiații din Ucraina și a gestiona integrat un aflux masiv de persoane care intră pe teritoriul țării noastre.

- Dincolo de deciziile concrete luate astăzi, consider că prezenta criză arată că, din punct de vedere strategic, sunt necesare noi acțiuni consolidate ale României pe cel puțin două dimensiuni. Am definit astfel două obiective strategice:

1. În primul rând, creșterea capacității de apărare a statului român. În acest sens, consider că se impune creșterea procentului din PIB alocat cheltuielilor de Apărare de la 2%, cât este în momentul de față, la 2,5%.

2. În al doilea rând, se impune realizarea independenței energetice a României, în principal prin dezvoltarea energiei regenerabile și nucleare civile.

Sigur, pentru îndeplinirea acestor obiective strategice, vor fi necesare decizii politice și trebuie puse în aplicare planuri de acțiune concrete la nivelul instituțiilor competente.” a prezentat președintele. Vezi declarația completă aici

