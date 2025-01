Blue Origin se pregătește pentru debutul orbital al rachetei New Glenn

Lansarea rachetei New Glenn reprezintă un pas important în strategia sa de a concura cu SpaceX, liderul actual al industriei spațiale comerciale. Evenimentul va avea loc săptămâna viitoare la Cape Canaveral, Florida, cu o dată alternativă pentru vineri, conform autorităților de reglementare din domeniul aviației. Cu o înălțime de 98 de metri, New Glenn depășește racheta Falcon 9 de la SpaceX care măsoară 70 de metri și promite să ofere capabilități mai mari pentru transportul încărcăturilor utile. Pe lângă sateliți, New Glenn este concepută pentru a răspunde nevoilor agențiilor guvernamentale, inclusiv ale Pentagonului.

Racheta New Glenn este concepută pentru a recupera prima treaptă prin aterizare verticală pe mare, similar cu Falcon 9, în scopul de a reduce costurile operaționale pe termen lung, semnalează Cnes.fr. Deși lansarea New Glenn aduce Blue Origin mai aproape de atenția industriei spațiale, SpaceX rămâne mult în față, cu o cotă de piață consolidată și o experiență vastă. SpaceX furnizează frecvent servicii de transport pentru astronauți, precum și misiuni semnificative pentru NASA și clienți privați. Astfel, competiția între cei doi giganți spațiali devine mai intensă, iar intrarea Blue Origin pe piață marchează începutul unei noi etape în zborurile comerciale. Pe lângă diferențele tehnologice, viziunile celor două companii sunt profund distincte.

Bezos vrea să creeze colonii spațiale plutitoare

Elon Musk, prin SpaceX, are ca scop colonizarea planetei Marte și extinderea umanității pe mai multe planete. În acest context, SpaceX lucrează la dezvoltarea Starship, un vehicul destinat transportului masiv de oameni și resurse. Pe de altă parte, Jeff Bezos își propune să creeze colonii spațiale plutitoare, concentrându-se pe sustenabilitatea economică a acestora, cu o abordare bazată pe utilizarea resurselor din spațiu.

Lansarea rachetei New Glenn nu doar că semnifică un pas înainte din punct de vedere tehnologic, dar poate reprezenta și o piatră de temelie în realizarea ambițiilor pe termen lung ale Blue Origin. Această creștere a rivalității dintre SpaceX și Blue Origin aduce un avantaj considerabil pentru securitatea spațială a Statelor Unite, diversificând opțiunile guvernului american în ceea ce privește misiunile și proiectele din domeniul spațial.

