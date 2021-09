Prezent la Digi24, Octavian Berceanu a spus că un fost ministru al mediului a făcut presiuni politice asupra sa și l-a sunat să vadă dacă nu se mai "înmoaie". "I-am transmis că ne vom întâlni la DNA, DIICOT sau DGA", a afirmat fostul șef al Gărzii de Mediu.

"În prima lună, au zis că poate găsim soluții, poate ne mai înmuiem, poate vedem întreaga paletă de soluții. Da. Dar, în momentul în care se intervine peste comisar, avem DIICOT, avem DGA-ul, avem DNA-ul. Și au încetat. Oameni politici”, a spus Octavian Berceanu, la Digi24. Acesta a răspuns astfel întrebării cu privire la posibile presiuni politice asupra sa, când era șef la Garda de Mediu. "Era panică că schimbam șefii", a menționat Berceanu, conform sursei citate.

Vezi și: Șeful Gărzii Naționale de Mediu, filmat și agresat verbal de un bărbat cu antecedente

Lupul paznic la oi: Consilierul ministrului, un milion de metri cubi de deșeuri depozitate ilegal

Fostul șef al Gărzii de Mediu nu a dorit să spună numele fostului ministrul care l-a sunat, însă a precizat că e vorba de "un ministru foarte recent". Intervenția ar fi venit după ce s-a descoperit că un consilier al respectivului ministru a depozitat ilegal un milion de metri cubi de deșeuri chiar pe caseta de colectare a apelor uzate din Popești-Leordeni, care s-a prăbușit în vară din această cauză.

"E acel business din Popești-Leordeni, cel care a construit acel munte a fost consilierul ministrului mediului. Despre ce vorbim? Fostul ministru al mediului. I-am spus că îi mulțumesc frumos pentru intenții, dar nu se poate. Aceștia sunt oamenii care stau în spatele afacerilor ilegale cu deșeuri", a precizat Berceanu, care a spus că Garda de Mediu a depus plângere penală în acest caz.

În luna iulie a acestui an, sub greutatea deșeurilor, plafonul casetei de colectare a apelor uzate din Popești-Leordeni s-a rupt și a înfundat canalizarea. Tronsonul rupt transporta dejecţiile din Bucureşti până la Staţia de Epurare Glina.

Demis de Cîțu, din cauza rupturii de USR PLUS

Șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu (USR PLUS), a fost demis din funcție de premierul Florin Cîțu, luni. El a transmis un mesaj, în acest context: ”Mulțumesc colegilor din GNM pentru ca au produs, în 6 luni cât am lucrat împreună, cele mai bune rezultate din istoria de 20 de ani a Gărzii Naționale de Mediu. Sper ca săptămâna viitoare colegii din GNM să beneficieze de ajustarea echitabilă a veniturilor, lucru pentru care am luptat împreună cu ministrul Tánczos Barna și căruia îi mulțumesc pentru spiritul de echipă”.