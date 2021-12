Avertisment dur despre bulldog-ul francez: Risc de 20 de ori mai mare. Nu mai poate fi considerat un animal obișnuit

Acesta este avertismentul dur al cercetătorilor de la Colegiul Regal Veterinar, care au analizat diagnosticele a 24.631 de câini, inclusiv 2.781 de buldogi francezi.

Nări îngustate și sindromul căilor respiratorii obstructive. Risc de 20 de ori mai mare de tulburări comune din cauza feței plate





Ei au descoperit că rasa cu față plată prezintă un risc semnificativ mai mare de 20 de tulburări comune - inclusiv nări îngustate și sindromul căilor respiratorii obstructive. Nările îngustate pot provoca dificultăți de respirație (de 42 de ori mai mari față de alte rase), sindromul căilor respiratorii obstructive (de 31 de ori mai acute), secreții ale urechii (de 14 ori), dificultăți la naștere (de 9 ori).



„Nu există nicio îndoială că mulți oameni iubesc sentimentul de a deține buldogul lor francez special. Dar, din păcate, acest studiu ne ajută să înțelegem întreaga amploare a problemelor grave de sănătate care afectează acești câini”, a spus dr. O'Neill, scrie Daily Mail.

Influența rețelelor sociale

„Rețelele sociale și influența celebrităților au propulsat cu adevărat popularitatea buldogilor francezi”, a declarat președintele Asociației Veterinare Britanice, Justine Shotton.



„Dar, din păcate, caracteristicile lor „drăguțe” pot masca o mulțime de probleme de sănătate, care pot necesita un tratament costisitor. Există o preocupare tot mai mare în întreaga profesie veterinară că mulți proprietari nu sunt conștienți de aceste probleme atunci când decid să aducă un francez în familie.

Sfatul veterinarului





„Întotdeauna am încurajat potențialii proprietari să facă o mulțime de cercetări înainte de a lua un animal de companie, inclusiv să luăm în considerare dacă anumite rase și încrucișări pot fi mai predispuse la anumite afecțiuni sau necesită teste de sănătate.



„Veterinarii sunt bucuroși să ofere sfaturi personalizate înainte de a cumpăra sau de a salva un câine, astfel încât oamenii să aibă liniște sufletească că primesc un animal de companie fericit și sănătos și să știe cum să răspundă cel mai bine nevoilor acestuia.”

