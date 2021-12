Câinii preferă melodiile de Crăciun: 'Last Christmas', 'Jingle Bells', 'All I Want for Christmas is You' de Mariah Carey - studiu / Foto ilustrativ Pexels

Cântecele preferate de Crăciun ale câinilor au fost Last Christmas (10%) și Jingle Bells (9%). Studiul a mai evidențiat că proprietarii de câini au cu 33% mai multe șanse să acorde prioritate gusturilor câinelui în muzică față de părinții lor.

Fie că este vorba despre 'Fairytale of New York', 'Frosty the Snowman' sau 'Santa Claus is coming to town', cu toții avem melodiile noastre preferate de Crăciun. Dar se dovedește că și câinii au preferințele lor, potrivit unei noi cercetări realizate de organizația de caritate Guide Dogs.

'Last Christmas', 'Jingle Bells' și 'All I Want for Christmas is You' de Mariah Carey, în topul preferințelor





Un sondaj efectuat pe 1.000 de proprietari de câini din Marea Britanie a constatat că cea mai populară melodie pentru câini a fost 'Last Christmas'. Apoi, în topul preferințelor se află 'Jingle Bells' și 'All I Want for Christmas is You' de Mariah Carey, scrie Daily Mail.

Întrunirile, petrecerile și mesele de Crăciun pot fi un prilej de bucurie pentru orice membru al familiei, însă nu și pentru câinele tău. Forfota sărbătorilor poate provoca stres și anxietate pentru animalele de companie, mai ales dacă aveți o gospodărie plină de oaspeți sau persoane noi, scrie CNN.

Persoanele nefamiliare, zgomotele puternice și mediile noi pot provoca anxietate patrupedelor, potrivit The American Kennel Club. Câinii pot experimenta, de asemenea, anxietate de separare de membrii familiei lor. Este bine de reținut că planurile de vacanță ar trebui să includă și animalul de companie, fără a-l lăsa singur acasă.

”Este normal să ne așteptăm la o schimbare în comportamentul câinilor sau pisicilor noastre în această perioadă a anului”, a spus dr. Jose Arce, președintele Asociației Americane de Medicină Veterinară. „Și este important să recunoaștem unele dintre semnele de anxietate, astfel încât să putem face ceva în privința asta”. Vezi știrea aici!

