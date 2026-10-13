Atac armat lângă Paramentul European, lângă un bloc, un om a murit. Georgiana Teodorescu critică politicile privind migrația: ”Haideți la Bruxelles să locuiți o săptămână și apoi mai vorbim”

Steaguri UE - Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Europarlamentara Georgiana Teodorescu a reacționat după atacul armat mortal produs în apropierea Parlamentului European din Bruxelles.

Georgiana Teodorescu a legat incidentul de dezbaterea privind migrația și politicile de returnare a migranților ilegali. Ea critică etichetarea drept extremiste a vocilor care susțin astfel de măsuri, de tip "return home".

”Haideți la Bruxelles să locuiți o săptămână în centru (sau la Paris, sau în Germania în orașele mari), și apoi mai vorbim”

”În centrul Bruxelles-ului, ieri, ziua în amiaza mare, într-o scară de bloc aproape lipită de Parlamentul European (!!!!), 4 cetățeni au împușcat mortal alt cetățean. O reglare de conturi, spune poliția. Făptuitorii nu au fost prinși.

În capitala Europei există no-go zones, cartiere în care poliția nu intră pentru că nu îndrăznește.

Și când politicienii de centru și dreapta susțin politici de tip "return home" pentru migranții ilegali, sunt catalogați drept extremiști.

Haideți la Bruxelles să locuiți o săptămână în centru (sau la Paris, sau în Germania în orașele mari), și apoi mai vorbim”, a transmis europarlamentarul Georgiana Teodorescu, pe contul său de Facebook.

Atac armat lângă Paramentul European. Ce s-a întâmplat

O persoană a fost uciă într-un atac armat care a avut loc luni seara, pe Rue Wiertz, în Bruxelles, într-un bloc de apartamente situat lângă clădirea Sophie Scholl a Parlamentului European, scrie The Brussels Time.

Potrivit publicației La Capitale, victima a fost împușcată în holul de la intrarea în bloc. Poliția păzește accesul către parcarea subterană a imobilului, iar, potrivit informațiilor apărute în presă, sunt făcute controale asupra persoanelor care intră sau ies din clădire.

Victima a fost împușcată în piept și a murit ulterior, după ce echipajele de intervenție nu au reușit să o resusciteze. Martorii susțin că au văzut trei sau patru suspecți fugind de la locul faptei după incident. La Capitale relatează că au fost găsite cel puțin șapte tuburi de cartuș, în timp ce Het Nieuwsblad scrie că pe clădire erau vizibile mai multe urme de gloanțe.

Circumstanțele exacte ale incidentului nu sunt încă cunoscute. Reprezentanții parchetului au declarat că s-au deplasat la fața locului împreună cu un judecător.

Un alt incident în aceeași noapte, un polițist a murit

Incidentul are loc în aceeași noapte în care un polițist a fost împușcat mortal în timpul serviciului, în Jette, în urma unui furt de autoturism. Deocamdată, nu se știe dacă cele două incidente au legătură între ele.