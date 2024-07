Asteroidul Apophis, mai mare decât Turnul Eiffel, provoacă îngrijorări. "Ar trebui să-l puteți vedea cu ochiul liber”

Un asteroid mai mare decât Turnul Eiffel va trece pe lângă Pământ în anul 2029. Oamenii de știință se temeau că ar putea fi vorba despre o coliziune catastrofală, dar acum ei speră să examineze mai în detaliu asteroidul Apophis pentru a afla dacă într-adevăr reprezintă un pericol pentru omenire.



Agenția Spațială Europeană (ESA) a anunțat finanțare pentru lucrările pregătitoare a misiunii Rapid Apophis Mission for Security and Safety (Ramses). Astfel urmează ca o navă spațială să fie trimisă pe asteroid pentru a culege informații despre dimensiunea, forma, masa și modul în care se învârte în timp ce traversează spațiul, scrie The Guardian.

Misiunea va face lumină și în legătură cu structura internă și compoziția lui Apophis, precum și în privința orbitei sale. Totodată, va fi analizat și modul în care se schimbă asteroidul pe măsură ce trece la mai puțin de 32. 000 km de Pământ - aproximativ o zecime din distanța până la Lună - vineri, 13 aprilie 2029.

„Zborul pe care îl face în apropierea Pământului este absolut unic. Dacă cerul este senin, ar trebui să-l puteți vedea cu ochiul liber”, a declarat Dr. Holger Krag, șeful biroului pentru programul de siguranță spațială al ESA.

Ce se va întâmpla, de fapt

Apophis ar urma să treacă mai aproape de Pământ decât sateliții geostaționari utilizați pentru transmisiile TV, navigație și prognoza meteo. La acea distanță, a spus Krag, asteroidul va începe să interacționeze cu Pământul.



„Câmpul gravitațional al Pământului este cel care va remodela ușor asteroidul, determinându-l să-și schimbe forma”, a spus el, adăugând că atracția gravitațională ar putea provoca, de asemenea, alunecări de teren pe suprafața asteroidului.

„Scopul nostru în apărarea planetară nu este să facem știință pe asteroizi, ci să îi caracterizăm într-un mod în care într-o zi să-i putem abate, atunci când devin periculoși. Ei vin aproape de Pământ și există potențialul ca într-o zi unul dintre ei să lovească Pământul și să provoace un dezastru major. Credem că asta s-a întâmplat acum 65 de milioane de ani, atunci când dinozaurii au fost distruși. Și dacă este un asteroid mare și ne lovește, va fi o catastrofă care va distruge omenirea”, a mai spus Krag.

Când a fost descoperit Apophis

Apophis a fost descoperit în 2004, iar de atunci i-a ținut oamenii de știință în alertă, aceștia fiind îngrijorați că s-ar putea ciocni cu Pământul în timp ce orbitează Soarele. În timp ce NASA a exclus un impact atunci când Apophis se va apropia de Pământ în 2029 și 2036, abia în 2021 experții au spus că o ciocnire între un asteroid și planeta noastră ar fi exclusă pentru cel puțin următorii 100 de ani.



Profesorul Alan Fitzsimmons de la Universitatea Queen din Belfast, care face parte din echipa de consiliere științifică pentru Ramses, a spus că datele colectate de misiunea Ramses ar putea ajuta oamenii de știință să extindă fereastra pentru care ar putea prezice potențiale coliziuni cu Apophis pentru multe sute de ani. „Descendenții noștri în acest moment încă trebuie să-și facă griji pentru acest lucru”, a spus el.

