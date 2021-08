Andreea Marin, nuntă în secret? Prima reacție după ce a fost surprinsă în rochie albă: E adevărat...

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu formează unul dintre cele mai solide, dar și unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz-ul românesc.

Chiar dacă sunt împreună de mult timp, lumea încă se întreabă dacă cei doi vor face nunta, iar fiecare fotografie a "zânei surprizelor" lansează un val de întrebări și zvonuri.

De curând, Andreea Marin a îmbrăcat o rochie albă, motiv pentru care mulți s-au întrebat dacă nu care cumva cei doi s-au căsătorit în secret.

Andreea Marin, despre rochia albă. Nuntă în secret?

Într-un interviu pentru Antena Stars, Andreea Marin a dezvăluit de ce a îmbrăcat, de fapt, rochia albă cu care s-a fotografiat pe contul său de socializare.

Potrivit vedetei, ținuta nu a fost cea specifică unei nunți, așa cum s-a speculat, ci pentru a marca un nou proiect inovativ pe care l-a demarat.

”E adevărat că e o rochie albă pe care am îmbrăcat-o printre alte rochii, dar nu e vorba despre o nuntă sau pregătirea ei, ci e vorba despre un proiect inovativ, revoluționar, care s-a filmat și s-a făcut ieri în noul meu loc de muncă, sunt imagini superbe, foarte frumoase. Fotografiile sunt tare frumoase, multe in ipostaze moderne, altele în ipostaze vintage, e un concept care va aduce la lumină o inovație și în curând veți afla de ce această invoație stochează amintiri de o viață întreagă”, a declarat Andreea Marin, la Antena Stars.

Ce spune Andreea Marin despre sarcină

În ceea ce privește viața de familie cu Adrian Brâncoveanu, cât și despre ideea de a deveni mamă pentru a doua oară, Andreea Marin a spus că nu exclude nimic din ideile de mai sus.

"Când o vrea Dumnezeu. Trebuie să mai facă și omul ceva ca să iasă treaba asta. Sunt un om sănătos, nu e asta o problemă, dar lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple. E un moment pentru toate. Știe cineva acolo sus mai mult decât știm noi, asta cu siguranță!", a completat Andreea Marin.

Ce spune Andreea Marin despre căsătorie, în urmă cu doar câteva luni

După trei mariaje eșuate, Andreea Marin a reacționat după ce s-a zvonit că s-ar pregăti să se căsătorească a patra oară și a lăsat de înțeles că nu își mai dorește și nu crede că un act ar schimba o relație, mai ales atunci când aceasta nu funcționează.

"Eu sunt trecută prin viață și așa am ajuns să consider. Nu are nicio importanță asta, că dacă ai un act și nu ești bine… la ce e bun? La vârsta mea de 46 de ani, lucrurile deja se așează, știi ce limite ai, ce poți și ce nu. Pe de altă parte nu trebuie să mai demonstrez nimic nimănui, nici măcar mie. Știu cine sunt.

Nu e puțin lucru să ai pe cineva aproape, care te sprijină, are grijă de înfățișarea sa, lucrurile astea îți dau un echilibru sufletesc. Pe de altă parte, și când suntem singuri trebuie să fim bine. Nu trebuie să depindem de ceilalți ca să fim bine", a declarat Andreea Marin, la Antena Stars.

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu sunt împreună de patru ani, iar partenerul ei de viață este mai tânăr cu aproape 11 ani.

