Ciuvică, singura întrebare despre prezidențiale. Candidatul căruia nu-i dă absolut nicio șansă

Mugur Ciuvică a precizat că până în prezent ”ierarhia la prezidențiale” nu este foarte clară, dar a subliniat că nu vede ”cutremure” și că o să fie o campanie ”liniștită”. De asemenea, acesta a atras atenția asupra aspectului cu privire la turul doi: ”Singura întrebare e cine intră în turul doi între Ciucă și Geoană? Ciolacu n-are cum să nu intre în turul doi”.

Diana Tache are aceeași părere cu Ciuvică conform căreia Elena Lasconi, candidatul partidului USR la prezidențiale, ”nu are nicio șansă”. În continuare, Tache a mai precizat că ”știrea” din campania aceasta este ”discrepanța uriașă între sondaje”.

Chirieac: Avem foarte multe sondaje de opinie în care ba e pe primul loc Marcel Ciolacu, ba e pe primul loc Mircea Geoană. Alte sondaje de opinie îl clasează pe Mircea Geoană pe locul 9, adică e o 'mică' marjă de eroare între sondajele cu pricina. Dumneavoastră ce părere aveți? Cum vedeți, așa, pe simț politic, ierarhia la prezidențiale în acest moment?

Ciuvică: Nu văd încă foarte clar. Mai e timp, multe lucruri nu se întâmplă, adică cutremure eu nu văd. O să fie o campanie liniștită cu din astea: înțepături, înjurături. Face domnul Gâdea emisiuni de două săptămâni deja, am trecut în a treia săptămână cu susținători ai candidaților care își pun întrebări între ei. Domnule, n-ai văzut asemenea superficialitate și atâta derizoriu. Întrebările sunt de ce a fost Geoană la Moscova acum 15 ani, după ce el a fost pus de americani la NATO, întrebări sunt cum explică Ciolacu poza cu Hayssam de acum 25 de ani, cu notele de la bac. Deci, ăsta e nivelul campaniei electorale, repet, între susținători trimiși la emisiune de către candidați, practic, sau staff-ul candidaților. Sunt ăia câțiva susținători ai lui Geoană de i-a luat de prin toate părțile și susținători de la partide, de la PNL pentru Ciucă, normal, de la PSD pentru Ciolacu și de la USR pentru Lasconi. Întrebările sunt de un derizoriu de n-ai văzut așa ceva. Campania electorală pe nivelul ăsta va fi, sunt convins, în continuare. După părerea mea, ca să vă răspund la întrebare foarte pe scurt, singura întrebare e cine intră în turul doi între Ciucă și Geoană? Ciolacu n-are cum să nu intre în turul doi. Asta e singura întrebare.

Discrepanțe între sondaje

Chirieac: Doamna Lasconi?

Ciuvică: Nu are nicio șansă.

Chirieac: Doamna Tache vă rog să îl combateți.

Tache: Nu am cum. Eu nu mă raportez la cei 8% pe care i-au luat acum două luni, trei luni de zile, mă raportez la felul în care se întâmplă campania și la cum se produc informațiile pentru electorat. (...) Într-adevăr trebuie văzut cine intră în turul doi. Eu cred că începând de săptămâna asta, așa cum spuneam și la început, cred că Ciolacu nu mai este în situația în care singurul pe care al putea să îl bată să fie Simion, Șoșoacă sau orice altă situație. Cred că se joacă cumva destul de ciudățel, însă pentru mine știrea este alta în campania asta, cred că a fost valabilă și am mai discutat despre asta și în campania de la locale și europarlamentare pentru că sunt atâtea... adică niște discrepanțe uriașe între sondaje. Sunt foarte multe sondaje în piață, diferențele sunt ceva halucinant. Pe lângă faptul că sunt o bătaie de joc, ele sunt și metodă. E o găselniță a celor care atunci când se rezolvă stabilitatea pe cum anume a stabilit tableta să poată să vină și să scoată din cele 20 de case de sondaje: 'Uite, domnule, am avut una care v-a anunțat în detaliu'.

Ciuvică: Eu zic că o să se întâmple așa cum o să voteze cetățeanul, dar cetățeanul votează în funcție de diverse manevre care se fac în politică.

