Analiză pe prezidențiale la ”Miercurea Neagră”. Ciuvică vine cu șansele premierului Ciolacu. Ce se întâmplă dacă pierde

Bogdan Chirieac, analist politic, și Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, au vorbit, în cadrul emisiunii ”Miercurea Neagră”, despre un sondaj al CURS pe alegerile prezidențiale, dar și despre candidatura premierului Marcel Ciolacu.

Chirieac: Să discutăm despre un sondaj CURS, unde domnul Marcel Ciolacu are 31%, domnul Nicolae Ciucă 19%, domnul Geoană la egalitate cu domnul Simion, 15%, 'a noastră' (n.r. ironic) se ridică de la 8% cât am luat, rezultatul foarte bun la ultimele alegeri, doamna Lasconi are deja 13%.

Ciuvică: Cred că o umflați dumneavoastră puțin, cred că așa cum Geoană e la egalitate cu Simion, Lasconi e la egalitate cu Șoșoacă, eu așa țin minte, ceea ce mi se pare foarte corect.

Chirieac: Doamna Șoșoacă, parlamentar european...

Ciuvică: Este la mare luptă cu doamna Lasconi, primăriță de Câmpulung.

Chirieac: Dar doamna Lasconi crește.

Ciuvică: Da... N-am nicio îndoială, de altfel se și mișcă excepțional.

Chirieac: Să știți că deocamdată se lucrează, îmi imaginez, că nu sunt implicat, la strategia de campanie, se așează lucrurile.

Candidatura premierului Marcel Ciolacu

Ciuvică: Sondajul a măsurat niște persoane, v-am spus, eu nu cred că o să candideze Ciolacu, de exemplu, și alegerile vor fi cu stabilitatea ca temă principală. Deci, nu o să fie nici scandaluri mari.

Chirieac: De șase luni de zile mă tot bateți la cap că nu va candida Marcel Ciolacu. Vă tot spun: 'Domnule, candidează'. N-are cum să nu candideze, ne lămurim pe 24 august că au congres pesediștii.

Ciuvică: O să ne lămurim. Dacă va candida are 99% șanse să piardă alegerile, dacă pierde alegerile are 100% șansă să dispară din politică, așa cum se întâmplă lucrurile de un sfert de secol.

Chirieac: Eu nu cred lucrurile acestea, dar dacă totuși analiza dumneavoastră se dovedește eronată și domnul Marcel Ciolacu va candida, nu mai faceți și analize pe ce se întâmplă dacă ar candida.

Ciuvică: Nu. El nu va candida pentru că știe ce i se va întâmpla după aia, de aia nu va candida. Nu ai cum să nu faci analiză, că nici nu e mare analiză, e o chestie elementară. Domnul Ciolacu nu va candida pentru că știe ce i se va întâmpla după alegeri.

Chirieac: Nu mă înțeleg cu dumneavoastră. Stimați telespectatori, stimați ascultători...

Ciuvică: Plus că ar și slăbi așa stabilitatea, cred eu, candidatura domnului Ciolacu pentru că domnul Ciolacu cred că e pe partea de stabilitate la guvernare.

Chirieac: Deci, cei doi au prima șansă să intre în turul doi, Ciolacu - Ciucă, unul va fi președinte, celălalt va fi premier. De ce spuneți că pierde Ciolacu, eu nu cred că pierde nimic, dimpotrivă. Dacă pierde, va fi în continuare premier.

Patru predecesori

Ciuvică: Dacă domnul Ciolacu candidează și pierde, că pierde în turul doi, dispare după aia. O ia pe urmele doamnei Dăncilă, domnului Ponta, domnului Geoană, care a dispărut și el un timp, acum a reapărut pe tangent de la NATO, domnului Năstase. Deci, are patru predecesori care i-au arătat drumul domnului Ciolacu.

Chirieac: PSD-ul să nu aibă candidat? Vă dați seama ce spuneți? E vreun partid politic în Europa, un partid politic mare, care nu candidează la președinție?

Ciuvică: Nu cunosc situația din Europa, sunt puține state în Europa în care președinții sunt aleși prin vot direct. Nu știu care e situația acolo, însă știu care e situația în România, în România este stabilitate și stabilitatea înseamnă unii la guvernare, unii la președinție. La guvernare o să rămână PSD-ul, mă refer la funcția de prim-ministru. La președinție, din ce văd că se mișcă, dar se mișcă în reluare, nu e mare agitație, la președinție probabil că o să fie ceva între Geoană și Ciucă.

