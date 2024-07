Alcaraz se scutură de emoții și trece ușor de Vukic în turul trei la Wimbledon

Rezultatul a extins seria de victorii a lui Alcaraz la Grand Slam-ul pe iarbă la nouă meciuri, însă spaniolul ar putea avea un test dificil în următorul său meci împotriva americanului Frances Tiafoe, cap de serie numărul 29, care l-a învins pe Borna Coric cu 7-6(5) 6-1 6-3.

Alcaraz, cap de serie numărul trei, a făcut break pentru a conduce cu 4-2 când Vukic a greșit un smash deasupra fileului, dar spaniolul a pierdut avantajul trei jocuri mai târziu și a fost încă o dată break-uit în setul de deschidere, ajungând să fie condus cu 5-6.

El și-a revenit pentru a forța un tie-break, unde a luat un avans de 5-1, dar i-a permis lui Vukic să câștige trei puncte consecutive doar pentru a-și ridica din nou nivelul și a câștiga setul, în timp ce fanii spanioli de pe Court One au răsuflat ușurați.

De acolo, a fost o performanță necruțătoare din partea lui Alcaraz, pe măsură ce tânărul de 21 de ani și-a arătat puterea explozivă și delicatețea atingerii, acumulând 40 de lovituri câștigătoare pentru a-l doborî pe Vukic. „Sunt foarte fericit de performanța mea. Primul set a fost cheia pentru mine. El a servit pentru set, apoi am jucat un tie-break foarte bun. În setul al doilea și al treilea, am jucat la un nivel foarte înalt. Sunt foarte fericit de asta,” a spus Alcaraz.

"Mi-a fost greu să închid primul set. Știam că va fi la fel. Trebuia să fiu acolo. Am reușit câteva retururi, câteva lovituri câștigătoare. A fost un joc bun pentru mine pe partea de retur. În astfel de situații, trebuie să îți crești nivelul, să pui mingea în teren devreme, să încerci să fii agresiv cu stilul tău. Doar la asta m-am gândit în acea situație și a fost de ajutor.”, a mai adăugat el.

Campionul de la French Open, care urmărește al patrulea titlu de Grand Slam, nu i-a mai dat lui Vukic nicio oportunitate și a încheiat rapid setul al doilea înainte de a trece ușor prin al treilea și de a încheia meciul cu o ploaie de ași.

Alcaraz a spus că așteaptă cu nerăbdare confruntarea cu Tiafoe, după ce l-a învins pe american pe drumul spre triumful său la U.S. Open în 2022. "Merg după el. Am jucat un meci bun la U.S. Open (semifinale). Știu că este un jucător talentat, unul dur, chiar și mai dur pe iarbă cu stilul său. Voleu bun, slice-uri bune. Va fi un meci dificil. Sunt pregătit să accept această provocare, să ofer un spectacol.” a mai spus Alcaraz.





