Adolescenții dependenți de smartphone-uri, mai predispuși la anxietate, depresie și insomnie, conform unui studiu

Potrivit cercetătorilor de la King's College din Londra, tinerii care au declarat că folosesc smartphone-ul mai multe ore pe zi, un model de comportament asemănător dependenței, au fost de două ori mai predispuși să raporteze simptome de anxietate în comparație cu cei care nu au făcut-o.

Utilizarea problematică a smartphone-urilor sau dependența se referă la comportamente precum panica atunci când telefonul nu este disponibil, dificultatea de a controla timpul petrecut pe telefon și utilizarea telefonului în detrimentul altor activități semnificative.

Potrivit studiului, acest comportament afectează o mulțime de adolescenți și, deși este mai puțin extrem decât o dependență, cercetătorii cred că în curând ar putea exista suficiente dovezi pentru ca medicii să îl recunoască ca atare.

Aproximativ 44% dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani care foloseau dispozitivul în mod constant au raportat simptome de anxietate, comparativ cu 26,4% care nu foloseau dispozitivul. În timp ce aproximativ 56% dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani care foloseau dispozitivul în mod constant aveau simptome de depresie, abia 35,8% care nu foloseau dispozitivul nu aveau astfel de prombleme.

Diferență între timpul petrecut pe ecran și utilizarea problematică a unui smartphone?

Există o diferență între timpul petrecut pe ecran, care reprezintă numărul de minute petrecute pe telefon, și utilizarea problematică a unui smartphone. Utilizarea problematică accentuează transformă cu adevărat dependența.

Cercetătorii au constatat că utilizarea TikTok și Instagram a fost mai mare în rândul tinerilor între 16 și 18 ani cu utilizare problematică a smartphone-ului, dar utilizarea WhatsApp, a jocurilor și utilizarea generală a internetului a fost doar un pic mai ușoară.

Conform studiului, timpul petrecut în fața ecranului nu a fost asociat cu anxietatea sau depresia la adolescenții mai mari, dar a avut o legătură directă cu insomnia.

Cercetătorii au efectuat cele două studii, care au fost publicate în British Medical Journal, în mai multe școli din Anglia între 2020 și 2022.

Un studiu a adunat răspunsurile a 657 de adolescenți cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, iar celălalt a măsurat 69 de copii cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani pe o perioadă de patru săptămâni.

Mulți tineri spun că vor să petreacă mai puțin timp pe telefon

Fetele au fost mai predispuse să spună că au o utilizare problematică a smartphone-ului, cu o cifră totală de aproximativ 19% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani și de aproximativ 15% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani.

Mulți tineri au declarat că doresc să petreacă mai puțin timp pe telefon.

Aproape nouă din zece tineri cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani intervievați au declarat că au încercat cel puțin o strategie pentru a-și limita utilizarea smartphone-ului, inclusiv să îl pună pe silențios sau să dezactiveze notificările.

Aproape două treimi dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani au declarat că au încercat să reducă utilizarea smartphone-urilor, iar unul din opt a declarat că dorește ajutor pentru a-și reduce utilizarea.

"Trebuie să recunoaștem că telefoanele sunt aici, nu putem renunța complet la ele" - Strategii de geestionare

Dean Burnett, cercetător în neuroștiințe și autor al cărții "Why Your Parents Are Hung Up On Your Phone and What To Do About It", a declarat: "Cel mai încurajator pentru mine este că acești tineri spun că vor ajutor și că nu vor să își folosească telefoanele atât de mult... există mult mai multă conștientizare și o recunoaștere a faptului că nu folosesc telefoanele într-un mod sănătos".

El a adăugat: "Trebuie să recunoaștem că telefoanele sunt aici, nu putem renunța complet la ele. Trebuie să existe o oarecare acceptare a faptului că acestea fac parte din viață și "iată cum procedăm în privința lor" va fi mai bine decât să încercăm să le negăm sau să le blocăm... Implicarea tinerilor în abordare ar fi mai bună pentru toată lumea."

Profesorul Ben Carter, profesor de statistici medicale la King's Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience și autor al ambelor studii, a declarat: "Prin dezvăluirea legăturii dintre utilizarea problematică a smartphone-urilor și o sănătate mintală mai precară, implicit prin demonstrarea faptului că tinerii sunt conștienți de această problemă și sunt dornici să își gestioneze utilizarea, aceste studii evidențiază necesitatea unor intervenții bazate pe dovezi pentru a ajuta adolescenții care se luptă cu dependența de ecran".

Potrivit cercetătorilor, strategiile eficiente pentru a aborda utilizarea problematică a smartphone-urilor includ dezactivarea notificărilor, punerea telefonului în modul "nu deranjați" și lăsarea acestuia într-o altă cameră la culcare.

Cele mai puțin eficiente strategii au inclus punerea telefonului într-o cutie încuiată pentru a se concentra asupra altor sarcini și schimbarea culorilor la scara de gri pentru a-l face mai puțin stimulativ, conform Sky News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News