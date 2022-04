Administrația Biden s-ar teme de revenirea lui Trump pe Twitter, după ce platforma a fost cumpărată de Musk

UPDATE:

Donald Trump a reacționat după ce a aflat că Elon Musk a cumpărat platforma Twitter spunând că nu va reveni în rețea chiar dacă i se va anula interdicția, transmite Mediafax.

Donald Trump a declarat pentru CNBC că nu se va întoarce pe Twitter chiar dacă Elon Musk, viitorul proprietar al companiei, va anula interdicţia fostului preşedinte american.

„Nu, nu mă voi întoarce pe Twitter”, a spus Trump.

Fostul președinte al SUA a explicat de ce nu vrea să revină pe Twitter.

„Voi fi pe Truth Social în cursul săptămânii. E în program. Avem o mulţime de oameni înscrişi. Îmi place de Elon Musk. Îmi place foarte mult. Este un individ excelent. Am făcut multe pentru Twitter când eram la Casa Albă. Am fost dezamăgit de felul în care am fost tratat de Twitter. Nu mă voi întoarce pe Twitter”, a spus el.

Oficialii Casei Albe şi strategii democraţi îşi fac griji cu privire la modul în care preluarea Twitter de către Elon Musk, printr-o achiziţie în valoare de 44 de miliarde de dolari, va afecta alegerile prezidenţiale din 2024. Ei se tem că miliardarul îi va permite fostului preşedinte Donald Trump să revină pe platformă.

Știrea inițială:

Oficialii din administrația președintelui american Joe Biden își exprimă îngrijorarea că Elon Musk îi va permite fostului președinte Donald Trump să revină pe Twitter, relatează CNBC, citând surse.



Unii membri ai echipei Biden sunt din ce în ce mai îngrijorați că CEO-ul Tesla îi va permite lui Trump și altor activiști republicani, ale căror conturi de Twitter au fost suspendate după asaltarea Capitoliului din 6 ianuarie 2021, să revină pe platformă.

Twitter și rolul său în alegerile din 2024

Membrii cercului apropiat al lui Biden și strategii de partid sunt îngrijorați de faptul că, sub conducerea lui Musk, dezinformările vor apărea pe Twitter înainte de alegerile prezidențiale din 2024, au spus interlocutorii canalului. Sursele CNBC ar fi remarcat că printre cei care își exprimă îngrijorarea, se numără și fostul președinte american Barack Obama.



Între timp, strategii republicani susțin că achiziția Twitter de către Musk ar putea avea un impact uriaș asupra partidului lor în 2024.

Mike Caputo, un consilier al Partidului Republican de multă vreme apropiat de Trump, a declarat pentru CNBC că potențiala cumpărare a lui Musk este un „schimbător de joc” pentru republicani. Un alt strateg a spus că parlamentarii și consilierii republicani sunt „încântați” de potențiala achiziție de Twitter de către Musk, deoarece sunt convinși că multe dintre opiniile lor au fost cenzurate de rețeaua de socializare.

Donald Trump spune că nu se întoarce pe Twitter: O să rămân pe TRUTH

Între timp, Trump însuși spune că nu se va întoarce pe rețeaua de socializare.



„Nu o să intru pe Twitter, o să rămân pe TRUTH (rețeaua de socializare a lui Trump – n.r.)”, – a spus fostul președinte al SUA la Fox News.



Twitter a anunțat luni că a ajuns la un acord cu miliardarul Elon Musk pentru a cumpăra Twitter pentru suma de 44 de miliarde de dolari. Musk, care a făcut oferta șoc cu mai puțin de două săptămâni în urmă, a susținut că este persoana potrivită pentru a „debloca” „potențialul extraordinar” al companiei de social media.

