Adele, pe primul loc atât în topul single-urilor, cât şi în topul albumelor din Marea Britanie

Cântăreaţa britanică Adele a realizat vineri o performanţă rară, clasându-se simultan pe primul loc atât în topul vânzărilor de albume, cât şi în cel al single-urilor din Marea Britanie, cu mult aşteptatul material discografic '30', lansat pe 19 noiembrie, şi piesa 'Easy on Me', informează AFP, potrivit Agerpres.

Official Charts Company a anunţat că albumul '30' - primul disc lansat de artista britanică după o pauză de şase ani - s-a vândut în 261.000 de unităţi în această săptămână, devenind cel mai bine vândut album în prima săptămână după lansare din anul 2021. '30' a devenit astfel cel de-al patrulea album al cântăreţei Adele care ajunge pe prima poziţie în topul britanic.

Precedentele ei discuri, '25', 21' şi '19', au beneficiat în această săptămână de o revenire în forţă în clasamentul britanic, ocupând locurile al 15-lea, al 18-lea, respectiv al 31-lea.

Adele și-a doborât propriul record stabilit cu 'Someone Like You'

Interpreta pop, în vârstă de 33 de ani, a rămas pentru a şasea săptămână pe prima poziţie în clasamentul single-urilor cu piesa 'Easy On Me', doborându-şi propriul record stabilit cu 'Someone Like You', care a petrecut cinci săptămâni în fruntea topului britanic.

Dintre cele 12 piese incluse pe albumul '30', alte două au ocupat poziţii importante în topul single-urilor din această săptămână: 'Oh My God' a urcat până pe locul al doilea, iar 'I Drink Wine' până pe poziţia a patra.

Titlul albumului '30' face trimitere la vârsta pe care Adele o avea atunci când a început să lucreze la acest material discografic, într-o perioadă în care viaţa privată a artistei britanice era marcată de momente dificile, precum divorţul de soţul ei şi oprirea bruscă a carierei sale muzicale.

Cântăreaţa londoneză, care s-a mutat între timp la Los Angeles, a acordat recent un interviu pentru revista Vogue, în care a dezvăluit că '30' este un album foarte personal şi a reprezentat pentru ea o experienţă purificatoare.

