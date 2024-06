Actorul Tamayo Perry din filmul Pirații din Caraibe a murit după ce a fost atacat de rechini / video+foto

Tamayo Perry, în vârstă de 49 de ani, care a jucat și în Charlie's Angels: Full Throttle and Blue Crush, a fost atacat în apropiere de Goat Island, duminică după-amiază, au declarat serviciile de urgență din Honolulu, scrie Sky News.

Incidentul a fost raportat de un apelant care a spus că a văzut un bărbat care avea răni provocate cel mai probabil de rechini. Serviciile de urgență au sosit la fața locului pe plaja Malaekahana chiar înainte de ora locală 13.00.

Salvatorii l-au cărat pe Perry cu skijeturi. Din păcate, paramedicii nu au mai putut face nimic și au declarat moartea acestuia, a precizat Shayne Enright, de la Departamentul Serviciilor de Urgență din Honolulu.

Tamayo Perry, care a lucrat ca salvamar pe plaja nordică, și-a început cariera în departamentul de siguranță oceanică în iulie 2016. El a apărut în Pirații din Caraibe: Pe ape și mai tulburi (2011).

Șeful interimar pentru Siguranța Oceanică din Honolulu, Kurt Lager, a spus că Perry a fost „un salvamar iubit de toți”.

„Este bine cunoscut pe malul nordic. Era un surfer profesionist cunoscut în întreaga lume”, a spus Lager.

„Tamayo a fost un navigator legendar și foarte respectat”, a spus primarul din Honolulu, Rick Blangiardi, catalogând moartea lui Perry drept „o pierdere tragică”.

RIP Tamayo Perry ???? The Pipeline specialist and Honolulu County Lifeguard will be dearly missed by the entire North Shore community. He lost his life today in a shark incident at Goat Island off O’ahu. My deepest condolences to his family and many friends. ???? @freesurfmag pic.twitter.com/YDnEy31teI