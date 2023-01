Vineri, 6 ianuarie 2023, pe strada Sergent Ilie Petre din Chiajna a avut loc un accident în urma căruia un bărbat și-a pierdut viața. Evenimentul a survenit după ce două autovehicule au intrat în coliziune la intersecția străzii Soarelui cu strada Sergent Ilie Petre, potrivit unuia dintre șoferi din cauza vizibilității slabe din intersecție.

Mașina care ieșea de pe strada Soarelui nu ar fi avut vizibilitate, șoferul fiind nevoit să iasă până în banda a doua de circulație, loc unde a fost lovit de cealaltă mașină, care circula cu 100km/h. Din impact, pasagerul din dreapta al mașinii care a intrat în intersecție și-a pierdut viața.

Ulterior accidentului, Poliția Chiajna a decis să ridice toate mașinile parcate pe colțurile străzilor din localitate.

Titi Aur: Șoferul român oprește sau parchează în toate locurile posibile

Titi Aur a vorbit despre riscul parcării mașinilor în intersecții și pe colțul acestora, care determină o scădere a vizibilității atunci când șoferii vor să se asigure dacă drumul e liber:

„În primul rând, legea nu permite să oprești sau să staționezi la o distanță mai mică de 25 de metri de colțul intersecției. Din motive de aglomerație, șoferul român oprește sau parchează în toate locurile posibile.

Din punct de vedere al siguranței rutiere este foarte periculos, pentru că pietonii care au dreptul să treacă doar pe la colțul străzii, cu sau fără trecere de pietoni, nu au vizibilitate. Nici pietonul nu se poate asigura, nici șoferul nu poate să vadă un eventual pieton care are sau nu are prioritate. Dacă există trecere de pietoni, pietonul are prioritate, dacă nu există, pietonul are dreptul să traverseze, dar nu are prioritate. Același lucru se întâmplă și în cazul autovehiculelor.

Mai mult, mașinile sunt parcate foarte aproape de intersecție și, de multe ori, acestea au un gabarit foarte mare. Una e când e vorba de o mașină mică și alta e când acolo se află o dubă, un jeep sau o mașină mai mare, iar vizibilitatea este obturată și mai mult.

Aceste parcări în intersecții sunt foarte periculoase, iar acel șofer, principial vorbind, ar putea să aibă dreptate, în sensul că nu avea vizibilitate.

Dacă vorbim de conducerea defensivă și de conducerea preventivă care s-a făcut la școala de șoferi, acestea spun că trebuie redusă viteza până la limita evitării oricărui pericol. Dacă nu vezi, nu poți să treci în orb și să spui că ai trecut că nu ai văzut. Adevărul este undeva la mijloc, dar, sigur, acele mașini care obturează sunt și ilegale, și imorale, și chiar trebuie făcut ceva în acest sens“, a spus, pentru DC News, Titi Aur.

