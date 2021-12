Academia de Sănătate. Bilanțul anului 2021 și perspective în 2022 în Transplant, cu dr. Radu Zamfir

„La ultima ediție din acest an a emisiunii Academia de Sănătate îl vom avea ca invitat pe dr. Radu Zamfir, directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant.

Ca de obicei, la sfârșit de an se fac bilanțuri și, cu atât mai mult în Transplant, unde lupta cu cifrele este o obsesie permanentă a tuturor celor implicați în programele de Transplant.

La sfârșitul acestui an ne-am propus să încercăm să facem un asemenea bilanț și, plecând de la cifrele actuale, să încercăm să conturăm eventual niște perspective pe anul 2022.

Mi-aș permite să reamintesc, cu acestă ocazie, că sunt 24 de ani de transplant modern în România, 24 de ani de la primele declarări de moarte cerebrală, mai întâi la Spitalul Clinic Fundeni, mai apoi la Spitalul de Urgență Floreasca, și o luptă permanentă cu aceste cifre. La început, sub forma unui pionierat destul de dificil, de altfel, și din anii 2004-2005, odată cu înființarea Agenției Naționale de Transplant, într-un cadru mai organizat, cu o Lege de înființare a acesteia, deci cu o structură specializată, a cărei misiune este ca, de la an la an, să crească cifrele mai ales în ceea ce privește numărul de donatori, dar și în ceea ce privește numărul de operații de transplant, rezultatele acestor operații și așa mai departe.”, a dezvăluit prof. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii.

