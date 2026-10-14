A murit Timotei Stuparu, fost parlamentar PSD, după ce a fost lovit de o mașină pe o trecere de pietoni

Foto ilustrativ Pexels - Lumânare

Timotei Stuparu, fost parlamentar PSD în vârstă de 75 de ani, a murit după ce a fost lovit de o mașină pe o trecere de pietoni.

Anunțul a fost făcut de PSD Teleorman într-o postare pe pagina de Facebook. Cei care doresc să-și ia rămas-bun o pot face la capela bisericii Spirea Nouă și la Biserica Sfânta Treime din satul Ostratu, iar înmormântarea va avea loc vineri, 16 octombrie, la biserica din Ostratu, comuna Corbeanca.

„Cu profundă tristețe vă transmitem vestea trecerii în neființă a colegului nostru, Timotei Stuparu, un om care și-a dedicat o mare parte din viață slujirii comunității și activității politice.

Fost Președinte al Consiliului Județean Teleorman, deputat, senator și Secretar General al Organizației PSD Teleorman, a fost un om care a marcat prin activitatea sa viața politică a județului nostru și a lăsat în urmă amintiri, experiențe și momente care nu vor fi uitate.

Astăzi, dincolo de funcțiile pe care le-a ocupat, rămâne amintirea unui coleg și a unui om care a făcut parte din istoria organizației noastre.

Cei care doresc să îsi ia rămas bun, o pot face la capela bisericii Spirea Nouă, de pe strada Puișor, nr. 59, zona Marriot, începând de marți 13 octombrie ora 17:00, iar de joi, 15 octombrie ora 17:00, o vor putea face la Biserica Sfânta Treime din sat Ostratu - com. Corbeanca, str. Hipodromului nr. 19.

Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 16 octombrie, la Biserica Sfânta Treime, de la ora 12.00.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și lumina!”, a transmis PSD Teleorman pe pagina de Facebook.

Moment de reculegere în Parlament

Senatorul Robert Cazanciuc a cerut un moment de reculegere în amintirea fostului coleg.

„Din păcate, am primit o veste destul de grea. Un fost coleg senator și deputat, Timotei Stuparu, a fost ucis pe trecerea de pietoni de un șofer care nu a respectat regulile.

Nu știu dacă l-ați cunoscut pe Timotei Stuparu. În ultimul mandat a fost secretar general adjunct, un om plin de energie care întotdeauna a încercat să ajute colegii din cele trei perspective în care a lucrat în Parlamentul României.

Rugămintea e să ținem un moment de reculegere în memoria colegului nostru, Timotei Stuparu”, a spus Robert Cazanciuc în Senatul României.

Până în prezent, nu au fost comunicate informații despre când și unde s-a produs accidentul, cine se afla la volan și în ce condiții a avut loc accidentul.

Cine a fost Timotei Stuparu

Timotei Stuparu a avut o carieră politică de peste 20 de ani, timp în care a fost deputat de Teleorman în perioada 1990-1992 și între 2000 și 2004, iar în perioada 1992-1996 a fost președintele Consiliului Județean Teleorman.

Ultimul său mandat în Parlament a fost cel de senator PSD, între 2012 și 2016.

Timotei Stuparu a ocupat și funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și a profesat ca profesor de istorie.