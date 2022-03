Volodimir Zelenski se adresează Parlamentului francez. A fost aplaudat de aleșii din Franța

Președintele Volodimir Zelenski se adresează Parlamentului din Franța miercuri, 23 martie.

Iată discursul președintelui Zelenski:

”Sunt foarte recunoscător că am ocazia să mă adresez dumneavoastră astăzi. Știți deja foarte bine ce se întâmplă în Ucraina astăzi și știți, de asemenea, și cine este vinovat. Și știți de asemenea cine își ascunde capul în nisip. Mă adresez dumneavoastră, unor oameni onești, raționali și curajoși și aș vrea să vă pun o întrebare: cum să oprim acest război, cum să reașezăm pacea în Ucraina. Cea mai mare parte a răspunsurilor sunt în mâinile dumneavoastră.

Bombele rusești au căzut asupra unei maternități în Mariupol. A fost o situație extrem de grea în sudul Ucrainei. A fost un asediu brutal, ca în Evul Mediu, au început să omoare civili. A fost distrusă o maternitate, asupra căreia rușii au lansat bombe. Erau acolo femei care se pregăteau să nască și majoritatea au supraviețuit, dar, din păcate, unei femei i s-a amputat piciorul. A avut piciorul fracturat și a fost nevoie să i se amputeze piciorul. Altă femeie și-a pierdut copilul la naștere. O altă femeie îi implora pe medici să o lase să moară, să nu o ajute, pentru că nu mai vedea niciun motiv rezonabil să trăiască și a murit.

În Ucraina, în Europa, în 2022, când sute de milioane de oameni nu se gândeau că lumea ar putea fi distrusă astfel, vă întreb și vă cer să păstrăm un moment de reculegere, de tăcere, în semn de respect pentru victimele care și-au pierdut viața.

Mulțumesc!

După aceste săptămâni ale invaziei rusești, Mariupolul și alte orașe din Ucraina atacate de ocupanți, ne aduc aminte de ruinele de la Verdun, ne aduc aminte de fotografiile din Primul Război Mondial. Imaginile pe care fiecare dintre noi le-a văzut, armata rusă nu a vizat doar anumite ținte, a distrus tot, centre de alimentație și de medicamente, nu au ținut cont de concepte precum crimele de război, au adus teroarea pe pământ ucrainean și fiecare dintre dumneavoastră e conștient de asta. Aveți toate informațiile, toate sunt disponibile. Aveți informații, de asemenea, disponibile despre femeile ucrainiene care au fost violate de militarii ruși, știți totul despre refugiați, despre refugiații care au fost omorâți, despre cei care au fost omorâți de ruși, chiar dacă știau bine că este vorba despre jurnaliști, despre bombardamentele rușilor. Sunt oameni disperați, care în acest moment imploră să moară.

În 2019, când am devenit președinte, erau deja negocieri cu Federația Rusă, negocieri care să pună un sfârșit războiului din Est, din Donbas. Patru state au participat, dar ele reprezentau poziția întregii lumi. S-a vrut perturbarea acestui proces, când au fost rezultate ale negocierilor, când am reușit să eliberăm oameni din captivitate, când am negociat anumite decizii în 2019, a fost ca o gură de aer și o umbră de speranță. Speram atunci că liderii Rusiei ar putea fi convinși să aleagă pacea, dar data de 24 februarie, anul acesta, a fost ziua în care toate eforturile și chiar conceptul de dialog au dispărut. Totul a fost bombardat de trupele rusești. Căutăm adevărul pe câmpul de luptă, pentru că nu am găsit adevărul în birouri, pe cale diplomatică. Acum vorbim despre hotărârea de a apăra libertatea noastră, libertatea noastră comună, pentru Paris, pentru Kiev. Trebuie să acționăm împreună, să facem presiuni împreună, pentru a convinge Rusia să caute pacea.

Doamnelor și domnilor, poporul francez și ucrainean s-au unit pe 24 februarie. Astăzi nu mai suntem nici reprezentanți de dreapta, nici de stânga, acum vorbim toți despre reinstaurarea păcii pentru a ne proteja țara. Suntem foarte recunoscători față de Franța, Franța ne-a ajutat, suntem foarte recunoscători pentru eforturile președintelui Macron, care a făcut dovada unui veritabil leadership. Ne coordonăm pașii și ucrainienii văd că Franța apreciază adevărul. Dumneavoastră știți cel mai bine ce este libertatea, egalitatea, fraternitatea, fiecare dintre aceste cuvinte este important pentru dumneavoastră. Așteptăm din partea Franței, din partea leadershipului dumneavoastră, să convingeți Rusia să caute pacea, să pună capăt acestui război împotriva libertății, a egalității și a fraternității.

Tot ce a unit până acum Europa, tot ce face ca Europa să fie liberă și diversă, așteptăm restaurarea integrității teritoriale a Ucrainei, putem să facem asta împreună. Cei care încă au îndoieli asupra acestui fapt, pot să vă spun că poporul dumneavoastră este sigur, ca și celelalte popoare ale Europei și în timpul președinției Franței la Uniunea Europeană, o decizie va fi luată asupra adeziunii Ucrainei la Uniunea Europeană. Va fi o decizie istorică!

Doamnelor și domnilor, poporul francez, mâine se îndeplinește deja o lună de când Ucraina este în război. Este o lună de când armata noastră se opune eroic forțelor care ruse. Avem, nevoie de și mai mult ajutor, de și mai multă susținere, ca să nu ne pierdem libertatea, avem nevoie de avioane de luptă, de avioane aeriană, dumneavoastră ne puteți ajuta. Lumea trebuie să ne susțină și cu sancțiuni împotriva agresorului, întreprinderile franțuzești să plece de pe piața rusească, trebuie să înceteze să mai fie sponsorii mașinăriei de război a Rusiei. Trebuie să nu mai finanțeze crimele, morțile femeilor și ale copiilor, toată lumea își va aminti că valorile fac mai mult decât beneficiile. Trebuie să ne gândim deja la viitor, la modul în care vom trăi după război. E nevoie de garanții puternice că securitatea nu va mai fi pusă în pericol.

Avem nevoie de un sistem de garanții, un nou sistem de securitate, în care Franța va avea un rol în prima linie, pentru ca nimeni să nu își mai dorească vreodată să moară, pentru ca oamenii să își dorească să trăiască, să își trăiască viețile. Să spunem adio, nu neapărat bombelor, ci atunci când acestea vor veni, să avem demnitatea de a le înfrunta, pentru că merităm să fim respectați.

Mulțumesc Franța! Glorie Ucrainei!”

