Sirienii, sărbătoare în centru Damascului după căderea președintelui Bashar al-Assad

Ridicarea interdicției de circulație pe timpul nopții, impusă de rebelii din Siria, a scos în stradă mii de sirieni care s-au adunat și bucurat, luni, în Piața Omeiazilor din centrul capitalei Damasc, au declarat jurnaliști AFP.



Președintele înlăturat Bashar al-Assad a fugit duminică din Damasc, alungat de o ofensivă spectaculoasă a rebelilor islamiști, un punct de cotitură în istorie care a pus capăt unei jumătăți de secol de conducere necontestată de către clanul familiei sale. Kremlinul a refuzat luni să confirme dacă liderul sirian se află la Moscova, așa cum au susținut agențiile ruse de presă duminică.

Un număr mare de luptători rebeli s-au adunat în Piața Omeiazilor, cărora li s-au alăturat dimineața devreme sirienii care au venit să sărbătorească căderea președintelui țării în vehiculele lor, a declarat un jurnalist AFP.



”Este de nedescris, nu credeam că acest coșmar se va termina, renaștem”, se entuziasmează Rim Ramadan (49 de ani), angajată a Ministerului de Finanțe, venită să sărbătorească momentul în piață.



”De 55 de ani ne-a fost frică să vorbim, chiar și acasă, ne spuneam că pereții au urechi. Avem impresia că trăim un vis”, a declarat ea pentru AFP, pe un fundal de zgomote puternice de focuri de armă de sărbătoare și claxone.



Din piață se putea vedea fumul care se ridica din cartierele vecine, în care se găsesc clădirile serviciilor de securitate incendiate duminică, potrivit jurnalistului.



Mai devreme, capitala Siriei era aproape pustie la începutul ridicării interdicției de circulație, impusă până la ora 05:00 a.m. (02:00 GMT), potrivit unui alt jurnalist AFP.

”Am ieșit azi și îi mulțumesc lui Dumnezeu (..) nu avem de ce să ne ne temem, totul este bine în țară. Sperăm doar că economia va reveni pe drumul cel bun și că totul va fi bine”, a afirmat Abdelmonem Naqli, în vârstă de 40 de ani.

Video shows thousands of cars jamming roads to Damascus as displaced people return to the capital after hearing the Assad regime had been overthrown by the opposition. pic.twitter.com/Pin12UT7Ru