Vlad Voiculescu a câştigat alegerile pentru şefia USR-PLUS Bucureşti

Alegerile au început sâmbătă, iar membrii USR PLUS au putut vota până luni, la ora 22.00.

Ulterior, au fost numărate voturile și marți au fost anunțate rezultatele. În cursa pentru șefia filialei au fost Vlad Voiculescu și Octavian Berceanu, iar potrivit primelor informații, primul a câștigat cursa având peste 60% din totalul voturilor.

Alegerile au avut loc după ce în primăvara fuziunea USR și PLUS a fost aprobată de instanță.

Înainte de alegeri, Vlad Voiculescu a fost copreședintele filialei București din partea PLUS, în timp ce USR a fost reprezentată de Claudiu Năsui, scrie Mediafax.

Berceanu, mesaj înainte de alegeri

„Biroul Municipal după alegeri trebuie să fie un birou al celor pe care-i reprezentăm, transparent, deschis, eficient si bine organizat. Biroul Municipal al USRPLUS poate îmbrăca haina încrederii pentru toți bucureștenii (...). Candidez pentru președinția Biroului Municipal București cu energia și înțelepciunea cu care transform, din ”Cenușăreasă” în ”Prințesă”, una dintre cele mai importante instituții ale

statului.

Am învățat diplomația și arta negocierii în stradă și în afaceri. Am aplicat-o și am reușit, după sute de eșecuri. Diplomația m-a ajutat să deschid ușile ferecate ale instituțiilor în cei 4 ani de mandat în CGMB. Acum, diplomația și fair-play-ul mă ajută să negociez cu succes fără să fac simțită poziția de forță pe care o dețin, fără să etalez ceea ce instituția îmi oferă deja. Argumentele și bunul-simț au o forță mult mai mare decât statutul și poziția. Vom merge împreună pe acest drum, deloc ușor, dar eficient și bătătorit de către toți cei care au câștigat.”, este mesajul pe care Octavian Berceanu îl transmite colegilor, în scrisoarea de intenție depusă pentru candidatura la șefia USR PLUS București.

Intrarea în competiție a lui Berceanu are loc pe fondul tensiunilor dintre USR și PLUS. Fiecare dintre cele două partide încearcă să câștige filiale importante din țară, în perspectiva congresului din septembrie. Până acum cei din USR nu aveau un candidat la nivelul filialei municipale.