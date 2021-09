Virgil Popescu, ministrul Energiei: Îmi doresc să afle toţi românii de ce au crescut preţurile la gaze şi energie

Postarea de pe Facebook vine la scurt timp după ce a votat în Parlament pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă.

"Am votat pentru înființarea comisiei parlamentare care anchetează creşterea preţului la energie şi gaze, deoarece îmi doresc să afle toți românii cauzele pentru care prețurile au crescut.

Iată unul dintre motive: nu s-a mai pus în funcțiune nici o unitate nouă de producție a energiei electrice din anul 2015, de la construirea capacităților de energie regenerabilă. Mă uit în urmă și văd ce miniștri au fost... și voi veni la audieri ca să explic ce s-a întâmplat și ce se întâmplă, acum, în sistemul energetic national.

Voi arăta, de asemenea, măsurile pe care le luăm pentru protejarea consumatorilor casnici. La minister lucrăm, în momentul de față, la o Ordonanță pentru protecția a milioane de români împotriva creșterii prețului la energie electrică și gaze naturale. Ordonanța vine în completarea legii consumatorului vulnerabil din energie", a scris Virgil Popescu pe Facebook.

Români şicanaţi de companiile din energie

Virgil Popescu - ministru al Energiei şi interimar la Economie - a vorbit la DC News, în cadrul emisiunii "Ce se întâmplă?" realizată de către Răzvan Dumitrescu, atât despre facturile umflate pe care le-au primit mulţi români - unele dintre ele cu sume astronomice - dar şi despre şicanele pe care le fac cei care deţin reţelele de distribuţie a energiei electrice dar şi a gazului natural.

"O să înăsprim foarte mult legislaţia. O să fac o modificare la Directiva 944 a energiei electrice pe care trebuie să o transpunem acum. Am finalizat transpunerea şi am înăsprit foarte mult amenzile pentru citiri eronate, pentru facturi eronate, pentru abateri repetate. Tot directiva ne spune că o abatere repetată înseamnă cel puţin trei abateri în decurs de şase luni.

Dacă acest lucru ar fi fost în vigoare, vorbeam de amenzi prin cifra de afaceri între 2 şi 5%. Pentru că dacă îi dai unei companii o amendă de genul acesta, sunt convins că-şi va pune toate sistemele informatice la punct şi va avea grijă să nu se repete astfel de greşeli.

Am observat şi o altă problemă în piaţă, a companiilor mari care deţin atât furnizare cât şi distribuţie pe o zonă: în momentul în care un client se mută de la furnizorul care deţine distribuţia, apar uşoare şicane în timpul procesului de mutare, inclusiv i se recomandă să nu se mute pentru că nu-i va mai face nimeni deranjamentele în cazul în care i se întrerupe curentul, ori acest lucru este complet fals şi ilegal. E o practică neconcurenţială şi complet nelegală. Am sesizat-o şi Consiliului Concurenţei. Ei se uită foarte atent la acest lucru, pentru că un distribuitor încasează un tarif de distribuţie de la orice client casnic, indiferent ce furnizor are şi are obligaţia să întreţină şi să repare şi să intervină la deranjamente în momentul în care în zona lui de distribuţie apare acest lucru, indiferent cine este furnizorul, indiferent cine vinde energia electrică sau gazul natural – că vorbim despre acelaşi lucru", a declarat ministrul Virgil Popescu.

