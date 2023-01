Virgil Popescu, către șefii CE Oltenia, după tragedia de la cariera Jilț Sud: Nu mai fiți reactivi! Fiți proactivi!

"Am fost la cariera de la Roșiuța, am discutat cu liderii din sindicat, cu conducerea carierei, cu oamenii de acolo, m-am dus chiar să văd cum se lucrează în mină. I-am întrebat despre probleme, despre parcul auto. Mi-au arătat mașinile care transportă atât persoane, cât şi marfă. Acolo au cu totul alt tip, un transport mixt, dar este clar că este de persoane şi de marfă, cu separarea între partea de marfă şi cea de persoane. Au luat o decizie de a face o verificare a parcului auto, a prestatorului de serviciu cu care lucrează - exploatarea minieră Motru. Am înţeles că acest lucru s-a luat şi la nivelul CE Oltenia şi este bine. Cred că ar trebui făcut foarte des şi ar fi trebuit făcut de mult mai mult timp. Nu trebuie să aşteptăm să se întâmple o tragedie să facem acest lucru", a spus Virgil Popescu.

"Să nu mai fie reactivi, să fie proactivi"

"Am avut o discuție cu corpul de control pe care l-am trimis la CE Oltenia, pentru că trebuie să prezentăm în şedinţa de guvern un raport preliminar cu măsuri. Am avut o discuție cu directoratul companiei, mi-au spus ce măsuri au luat deja, inclusiv cea de inventariere şi de screening a tuturor maşinilor.

I-am rugat şi le-am spus că aş vrea să facă o analiză a riscurilor şi vulnerabilităţilor pe toate carierele în aşa fel încât să ştim unde trebuie lucrat şi intervenit. Să nu mai fie reactivi, să fie proactivi şi cred că, dacă vor lua carieră cu carieră, în perioada următoare, şi vor vedea exact ce pericole sunt, ce riscuri sunt şi vor interveni să le aplaneze, eu cred că putem să preîntâmpinăm orice tragedie. Acest lucru trebuie făcut. Fac un apel către toată industria energetică să facă acest lucru, pentru că riscurile există şi trebuie minimizate şi excluse", a mai spus ministrul Energiei.

Marți, la cariera minieră Jilț Sud din județul Gorj, trei oameni și-au pierdut viața după ce mașina care transporta 20 de mineri s-a prăbușit în carieră.

