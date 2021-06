Virgil Guran (PNL) și Andrușceac (AUR), ceartă în direct la TV, după ce Cîțu a spus că "explozia" prețurilor este un fake news

Liberalul Virgil Guran și Antonio Andrușceac (AUR) s-au certat în direct la TV, după ce premierul Florin Cîțu a spus că România are cele mai ieftine alimente din UE și că "explozia" prețurilor este un fake news.

"Nu este adevărat. Prețurile sunt unele dintre cele mai mari din Europa, noi având numai retailer food din străinătate, respectiv din Germania și din Franța. La tot ce este din afară se mai adaugă și prețurile de transport. În afară de asta domnul premier ar trebui să știe că de 30 de ani am primit sub același ambalaj produse second hand, adică a fost o dublă măsură în ceea ce privește calitatea produselor primite de afară de către români.", a spus Antonio Andrușceac la Realitatea Plus.

Ulterior, discuției s-a alăturat și Virgil Guran, liderul senatorilor PNL. Guran a fost întrebat ce părere are despre afirmațiile premierului Florin Cîțu. Acesta a încercat să susțină afirmațiile făcute de Cîțu, declarând că România are alimente mai ieftine de cât în alte țări ale UE. A intervenit revoltat Antonio Andrușceac, de la AUR, iar între cei doi politicieni s-a iscat o ceartă. Andrușceac a insistat ca Guran să dea exemple de alimente care sunt mai ieftine la noi, dar liberalul nu a putut face acest lucru. Într-un final Virgil Guran a schimbat discursul și a recunoscut că în România există creșteri de prețuri, dar a refuzat totuși să le numească a fi drept o "explozie", susținând că nu este vina Guvernului ci "vina noastră, a tuturor, de 30 și ceva de ani".

Redăm integral dialogul dintre cei doi.

Virgil Guran: Referitor la prețuri, într-adevăr, sunt multe prețuri la care valoarea este mai mică decât în UE și asta se poate verifica.

Antonio Andrușceac: Dați exemple clare!

Virgil Guran: Este adevărat, dar au crescut și în alte părți. Sincer să fiu, atâta timp cât nu reușim să echilibrăm balanța între import și export cerere și ofertă, nu ne putem aștepta la prețuri foarte mici și la un echilibru în economie. Aici există un decalaj foarte mare de vreo 15 miliarde de euro între importuri și exporturi. (...) Da, așa este, dacă verificăm pe raft aici și ne uităm în Uniunea Europeană, sunt alimente care în România sunt mai ieftine.

Antonio Andrușceac: Care în afara de pâine? Dați exemple clare, nu vorbiți prostii!

Virgil Guran: Nu știu cine sunteți dumneavoastră, dar puțin cu educația vă rog. Eu nu v-am jignit. Nu că vorbesc prostii. Dacă vreți, dacă nu, nu am ce discuta cu dumneavoastră că nu așa se vorbește.

Antonio Andrușceac: Nu discutați cu mine, domnule Guran, discutați cu românii, dar veniți cu chestii clare, nu cu populisme că la noi e mai ieftin ca afară. Nu e nimic mai ieftin.

Virgil Guran: Lăsați-l pe dânsul că văd că e foarte educat și știe să vorbească! Da? Nu am ce să discut cu oameni care nu știu să vorbească. (...). Chiar explozia prețurilor nu există. Scumpiri au existat.

Antonio Andrușceac: 20% la energia electrică.

Virgil Guran: Asta nu s-a întâmplat doar în România.

Antonio Andrușceac: Domnule, există sau nu există, că văd că vorbiți pe lângă subiect.

Virgil Guran: Cine sunteți atât de important de vorbiți așa?

Antonio Andrușceac: Eu vă vorbesc foarte corect și la subiect. Nu veniți cu populisme, nu bateți câmpii în fața oamenilor la televizor. Cum puteți spune că nu au fost majorări importante?

Virgil Guran: Deci, majorări de prețuri există, dar asta nu înseamnă că este de vină Guvernul actual pentru aceste majorări, să fie foarte clar. Avem niște probleme economice în România, atât noi cât și alte țări. Că la noi sunt probleme economice mai mari, este vina noastră, a tuturor, de 30 și ceva de ani.