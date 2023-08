Viitorul bibliotecii rurale. Doina Banciu, o posibilă idee salvatoare/ VIDEO

"Sunt, într-adevăr, multe entități rurale fără tineri și fără copii. Acesta nu este un lucru pozitiv, dar cred că și pentru cinci copii sau trei copii pot să găsesc un loc undeva, într-un spațiu cu 100 de cărți care-i tentează. Pentru că tot avem rețea de fibră optică peste tot, pot să pun un calculator pentru copil dar nu numai pentru copil, pentru persoana care are copiii plecați și care vine la această mică entitate de tip bibliotecă în care vrea să trimită un email copilului sau să acceseze Zoom pentru a vorbi cu copilul. Deci pot face aceste lucruri chiar dacă am numai 5 copii. Este o chestiune de politică publică. N-o putem noi rezolva nici noi aici (n.r. în emisiune) nici think-tank-ul nostru de la Academie. Deci este o chestiune de strategie și politică publică, n-aș renunța…„n-am copii, nu pot”.

Chiar și pentru cinci copii merită făcut un astfel de punct și eu cred că poate fi implicată aici și Școala și Biserica. Se poate găsi undeva un mic spațiu și un profesor sau un ONG care să supervizeze această activitate, dacă nu pot avea conform normelor în vigoare un bibliotecar dedicat pentru o astfel de mică entitate. Ca să concluzionez, susțin cu ardoare ca toți copiii, indiferent unde se nasc, să aibă șanse egale. Pentru că sunt foarte mulți copii care ar putea să aibă performanță, dar nu pot să o facă pentru că nu au condiții. Săliștea a avut șapte academicieni, Chiojdeanca a avut doi, satul lui Eugen Simion, deci iată, formele rurale au arătat că a existat o anumită preocupare la un moment dat pentru dezvoltarea satului românesc. Eu cred că nu trebuie abandonat acest lucru.”, a subliniat Doina Banciu

