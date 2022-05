Vechiul truc al lui Putin, dezvăluit de Garry Kasparov. Îl aplică și acum

Garry Kasparov, unul dintre cei mai mari şahişti din istorie, a postat un mesaj, pe rețelele sociale, în care își pune mari semne de întrebare cu privire la intențiile de pace ale lui Vladimir Putin.

"Nu e nicio coincidență că această campanie de "pace" vine din partea Kremlinului exact în momentul în care Statele Unite au trimis și mai multe arme, și mai performante. Este vechiul truc al lui Putin: ia teritorii cu forța, iar apoi cere încetarea focului, pentru a-și consolida poziția", a scris Garry Kasparov, pe Twitter.

Not a coincidence this "peace" campaign comes out of the Kremlin just as more and better weapons from the US are on the way. Putin's old trick, take territory by force then call for ceasefire to consolidate, with Western peacemongers helping.