Un pahar de vin pe zi te poate îmbolnăvi. Creşte riscul de a dezvolta cancer

Un pahar de vin ajută la reducerea stresului şi susţine sănătatea inimii, dar creşte şi riscul apariţiei cancerului şi afectează silueta, susţine nutriţionistul Sarah Garone.

Specialistul a enumerat consecinţele neaşteptate ale consumului de vin în publicaţia americană de specialitate "Eat This, Not That!". Garone a observat că efectul vinului asupra organismului depinde direct de cantitatea de alcool consumată. Potrivit acesteia, un pahar de vin pe zi este considerată cantitatea relativ sigură pentru femei, în timp ce bărbaţii îşi pot permite chiar două pahare.

Cancer la creier, gât, esofag, ficat, sân şi colon

În acelaşi timp, consumul zilnic, chiar şi în cantităţi moderate, conduce treptat la obişnuirea organismului cu alcoolul, adică receptorii din creier se adaptează şi trebuie crescută doza pentru a obţine efectul obişnuit. În plus, potrivit expertului, chiar şi o cantitate mică de vin creşte riscul de a dezvolta cancer la creier, gât, esofag, ficat, sân şi colon şi, de asemenea, contribuie la creşterea în greutate.

"Un pahar de vin de 150 de mililitri conţine, în medie, 120 până la 125 de kilocalorii. Adăugaţi aceasta la numărul de alte calorii şi veţi acumula kilogramele în plus înainte să vă daţi seama", a explicat Garone.

În acelaşi timp, nutriţionistul susţine că vinul nu este doar dăunător, ci şi util - reduce stresul, ajută la relaxare şi chiar susţine sănătatea inimii.

"Un studiu din 2023 a constatat că un consum moderat de alcool reduce frecvenţa semnalelor de stres în amigdală, ceea ce scade riscul de boli de inimă", remarcă medicul.

Strategie simplă pentru a reduce consumul de alcool



Cercetătorii au găsit o metodă eficientă de a-i determina pe oameni să reducă consumul de alcool: conștientizați riscul crescut de cancer care vine odată cu acesta și asociați-l cu numărarea fiecărei băuturi.

Această combinație specială de mesaje „de ce să reduceți” și „cum să reduceți” poate fi utilă pentru promovarea sănătății bune a unei populații, a spus echipa din spatele studiului.

Prea multă băutură nu duce doar la cancer, desigur. Exagerarea cu băutura este asociată cu o serie întreagă de probleme, inclusiv moarte prematură, boli de inimă, probleme digestive și un risc crescut de demență. Citește mai mult>>

