Un bucureștean pierde PATRU ZILE în traficul din București/an. Topul orașelor cu cel mai groaznic trafic din lume

Bucureştenii pierd patru zile pe an în trafic, arată studiile de specialitate. Iată topul oraşelor cu cel mai groaznic trafic.

Potrivit firmei de analiză a transporturilor Inrix, cel mai aglomerat oraş din lume este Londra. Pe primele poziţii în topul celor 1.000 de oraşe în care vei petrece cel mai mult timp blocat în trafic se mai află şi Paris, Bruxelles, Moscova şi New York.

Bucureştiul nu putea lipsi din topul celor mai aglomerate oraşe din lume. Capitala se află pe locul 11, conform analizei Inrix. Se pare că un bucureştean circulă în medie cu 22,5 km/h şi pierde 98 de ore pe an în trafic.

În timp ce traficul revine la valorile de dinaintea pandemiei, deplasările în centrul oraşelor continuă să fie la un nivel inferior faţă de anul 2019. De exemplu, în SUA sunt cu 22% mai mici, iar în Marea Britanie au scăzut cu 19%, deoarece multe persoane continuă să lucreze de acasă.

Traficul global în 2021 este încă sub nivelul din 2019, dar creşterea faţă de 2020 semnalează o redresare economică semnificativă.

Deplasările rutiere europene sunt din ce în ce mai aproape de nivelurile anterioare pandemiei de COVID deoarece restricţiile s-au atenuat începând cu jumătate anului 2021. Transportul în comun şi transportul feroviar râmăn sub nivelul pre-pandemic, scrie Mediafax.

Lucrurile pe care trebuie să le ştii, dacă eşti şofer

Cauciucurile sunt singurul contact al tău cu solul. Amprenta cauciucului pe sol, în total, din cele patru roți, este cât o coală de hârtie A4. Astfel, calitatea cauciucului este extrem de importantă. Sub 7 grade Celsius, trebuie să schimbi cauciucurile cu unele de iarnă, iar peste 7 grade constant, cu cele de vară. Cauciucurile de iarnă, spre deosebire de cele de vară, au niște striații care acționează precum ventuzele. Așa se explică și zăpada strânsă în anvelope. Unii șoferi o curăță, neștiind că zăpadă pe zăpadă, aderența este mai mare, astfel fiind conceput și cauciucul de iarnă. Aderența depinde de multe aspecte: calitatea anvelopei, vechimea, uzura, calitatea asfaltului, condițiile meteo (ploaie, polei, zăpadă), etc. Aderența scade la 60% în momentul în care carosabilul este ud și devine zero în momentul acvaplanării. Acvaplanarea poate apărea și în cele mai neașteptate momente: când mergi pe un drum de viteză și o porțiune este acoperită cu apă (o baltă), când intri brusc într-o zonă cu ploaie torențială și nu adaptezi viteza. În acel moment, orice ai face, mașina nu va răspunde.

