Un bărbat a fost dat jos din avion pentru că purta chiloți tanga în loc de mască de protecție / FOTO

Adam Jenne, un bărbat în vârstă de 38 de ani, s-a îmbarcat într-un avion United Airlines în Fort Lauderdale (Florida), sperând că poate călători purtând o pereche de chiloți tanga feminini de culoare roșie ca mască sanitară anti COVID-19, a informat presa locală, joi, 16 decembrie.

După ce echipajul de zbor i-a recomandat să poarte o mască normală, el a ales să părăsească singur avionul și nu a vrut să renunțe la chiloții pe care îi avea pe față/

Potrivit acestuia Florida, regula purtării unei măști de protecție împotriva coronavirusului într-un avion este „o absurditate”, deoarece pasagerii au voie să o scoată pentru a mânca și oricum „conducătorii companiei spun în mod constant că avioanele lor sunt cele mai sănătoase pentru că împrospătează aerul la fiecare treizeci de secunde”.

