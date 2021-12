„Moș Crăciun” a fost arestat de polițiștii germani pentru că nu purta mască / VIDEO

La un Târg de Crăciun, poliția din Germania l-a arestat pe „Moș Crăciun” pentru că nu purta mască. Incidentul a fost surprins de camerele de filmat și a dus la câteva comentarii amuzante pe rețelele de socializare. Incidentul bizar, care i-a lăsat nedumeriți pe privitori, s-a petrecut luni, 13 decembrie, la Târgul de Crăciun din Stralsund, Mecklenburg-Pomerania de Vest, Germania.

NEW - Police arrested "Santa Claus" today at a Christmas market in Germany because he was not wearing a mask.pic.twitter.com/m7SyhEkWUb