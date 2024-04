UE investighează afacerea OMV Petrom și CE Oltenia cu două consorții din China și Germania. Ancheta cu privire la Parc Fotovoltaic Rovinari și subvențiile străine

Uniunea Europeană a deschis o anchetă pentru a stabili dacă două consorții au beneficiat de subvenții în ofertele lor în cadrul unei licitații publice pentru un parc de energie solară în România, a anunțat miercuri Comisia Europeană.

”Astăzi, Comisia a lansat două investigații aprofundate în temeiul Regulamentului privind subvențiile străine. Investigațiile se referă la rolul potențial de denaturare a pieței prin subvențiile străine acordate ofertanților în cadrul unei proceduri de achiziții publice. Comisia va evalua dacă operatorii economici în cauză au beneficiat de un avantaj nedrept pentru a câștiga contracte publice în UE.

Investigațiile lansate astăzi urmează notificărilor transmise, pe de o parte, de Grupul ENEVO, inclusiv LONGi Solar Technologie GmbH, iar pe de altă parte, Shanghai Electric UK Co. Ltd. și Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd.

Procedura publică relevantă a fost lansată de o autoritate contractantă romană (Societatea PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A.) pentru proiectarea, construcția și exploatarea unui parc fotovoltaic în România, cu o putere instalata de 110 MW. Acest proiect este finanțat parțial din Fondul UE de Modernizare” arată comunicatul Comisiei Europene.

Companiile sunt obligate să își notifice licitațiile de achiziții publice din UE atunci când valoarea estimată a contractului depășește 250 de milioane de euro și când companiei i s-au acordat cel puțin 4 milioane de euro în contribuții financiare străine de la cel puțin o țara terță în cei trei ani anteriori notificării, arată Comisia. ”În urma revizuirii preliminare a tuturor observațiilor, Comisia a considerat justificată deschiderea unei investigații aprofundate pentru doi ofertanți, deoarece există suficiente indicii că ambilor li s-au acordat subvenții străine care denaturează piața internă.

În timpul anchetei aprofundate, Comisia va evalua în continuare presupusele subvenții străine și va obține toate informațiile necesare pentru a stabili dacă acestea ar fi permis companiilor să prezinte o ofertă nejustificat de avantajoasă ca răspuns la o licitație. O astfel de ofertă ar putea determina alte companii care participă la procedura de achiziție publică să piardă posibilități de vânzare” conform sursei citate.

Ca urmare a investigației, vor fi trei variante: Comisia să accepte angajamentele propuse de companie, să interzică atribuirea contractului, să emită decizie de neobiecție.

Ambele consorții au depus o notificare completă la 4 martie 2024. Comisia are acum 110 zile lucrătoare de la acea dată pentru a lua o decizie. Deschiderea unei anchete aprofundate nu prejudecă rezultatul anchetei.

Consorțiile investigate:

Primul consorțiu investigat este compus din Grupul ENEVO și LONGi Solar Technologie GmbH. ENEVO Group, liderul consorțiului, este un furnizor de servicii de inginerie și consultanță cu sediul în România. LONGi Solar Technologie GmbH este o filială germană recent înființată, deținută și controlată complet a LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, care este un furnizor major de soluții solare fotovoltaice, listată la Bursa de Valori din Hong Kong. Atât LONGi Solar Technologie GmbH, cât și LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. sunt active în dezvoltarea, fabricarea și întreținerea de plachete, celule și module solare.

Al doilea consorțiu investigat este compus din Shanghai Electric UK Co. Ltd. și Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Ambele companii sunt deținute și controlate 100% de Shanghai Electric Group Co. Ltd, o întreprindere deținută de stat a Republicii Populare China. Este deținută și controlată de Comitetul de Supraveghere și Management al Industriei, deținut de Statul Shanghai, o entitate de stat care este subordonată Guvernului Popular Central Chinei. Shanghai Electric UK Co., Ltd. și Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co., Ltd. sunt furnizori de top la nivel mondial de soluții de calitate industrială de energie, producție și integrare a inteligenței digitale. Furnizează servicii de stocare eoliană, solară și hidrogen, precum și un proces integrat de generare, rețea, încărcare și stocare.

Regulamentul în baza căruia au ajuns în atenția CE este unul nou, care a început să se aplice în 12 iulie 2023, ce are ca scop abordarea distorsiunilor cauzate de subvențiile străine și, prin urmare, permite UE să asigure condiții de concurență echitabile.

