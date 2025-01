Tudorel Toader dezumflă mitul președintelui care promite marea cu sarea: Noi, românii, ne agităm și se fac tot felul de promisiuni, dar atenție la un aspect!

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, a subliniat că președintele României, odată ales, nu poate să acționeze unilateral în toate domeniile, atribuțiile sale fiind limitate de Constituție și de separația puterilor în stat. „Președintele este jumătate din una dintre cele trei puteri – jumătate din puterea executivă, pentru că cealaltă jumătate este reprezentată de către Guvern,” a explicat fostul judecător.

În contextul pregătirilor pentru noile alegeri prezidențiale, Tudorel Toader a atras atenția asupra promisiunilor electorale nerealiste făcute de candidați: „Acum, noi românii ne agităm și se fac tot felul de promisiuni, dar ele nu pot fi îndeplinite pentru că nu permite Constituția.”

„Vreau să adaug o frază pe care nu prea am auzit-o des și vreau să o punem în discuție. Noi nu vrem să facem deosebirea între discursul electoral prin care candidații promit marea cu sarea și realitatea. Or cel care va ajunge președinte va renunța la discursul electoral și va intra în prerogativele funcției de președinte în constrângerile legii și ale Constituției. Nu poate să le facă pe toate. Nu are președintele putere să se implice în toate domeniile posibile. El este jumătate din una dintre cele trei puteri - jumătate din puterea executivă pentru că jumătate este reprezentată de către Guvern.

Iar acum noi românii ne agităm și se fac tot felul de promisiuni, dar ele nu pot fi îndeplinite pentru că nu permite Constituția. Prin urmare, vom avea noi alegeri și vom vedea ce va decide BEC când validează candidaturile, ce va decide CCR dacă va avea contestații. Românii îl vor alege pe cel pe care îl vor considera cel mai bine poziționat”, a zis Tudorel Toader, fost judecător CCR la Realitatea Plus.

