Trump se declară gata să meargă la închisoare. Judecarea recursului, imposibilă înainte de alegeri

Judecătorul Juan Merchan va anunța în data de 11 iulie ce pedeapsă a stabilit pentru Donald Trump, găsit vinovat de un juriu din New York la acuzația de fraudă fiscală, în cazul Stormy Daniels. Duminică, Trump a anunțat că va respecta decizia tribunalului, chiar dacă va fi una de condamnare la închisoare sau arest la domiciliu. Avocatul său, însă, a anunțat că va face recurs la Curtea Supremă.

Cea mai blândă pedeapsă ar fi o amendă penală, dar judecătorul poate hotărî și o pedeapsă privativă de libertate. În cazul în care se face recurs, procesul ar dura mai bine de un an de zile, deci soluția nu va veni înaintea alegerilor prezidențiale din noiembrie. Ca președinte, Trump se poate grația, inclusiv din închisoare, fiindcă o condamnare penală nu îl împiedică să candideze și să preia funcția. Avocatul lui Trump, Will Scharf, a declarat pentru emisiunea "This Week" de la ABC News că nu se așteaptă ca Trump să "fie supus vreunei pedepse" și intenționează să ducă cazul la Curtea Supremă.

Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson, un aliat al lui Trump, a declarat pentru "Fox News Sunday" că îi cunoaște pe judecătorii Curții și că "ei sunt profund preocupați, la fel ca noi, de menținerea sistemului nostru de justiție."

Donald Trump a declarat că ar accepta arestul la domiciliu sau închisoarea după condamnarea sa istorică de săptămâna trecută de către un juriu din New York, dar a subliniat că publicul ar găsi dificil să accepte acest lucru, potrivit Reuters.

"Nu sunt sigur că publicul ar suporta asta. Ar fi un moment de cotitură", a spus candidatul republican la președinție într-un interviu acordat Fox News fără să explice ce s-ar putea întâmpla dacă se ajunge într-un astfel de moment.

Întrebată ce ar trebui să facă susținătorii lui Trump dacă acesta ar fi închis, copreședintele Comitetului Național Republican, Lara Trump, a spus pentru CNN: "Ei bine, vor face ceea ce au făcut de la început, și anume să rămână calmi și să protesteze la urnele de vot pe 5 noiembrie. Nu este nimic altceva de făcut decât să vă faceți vocile auzite clar și răspicat, împotriva acestui lucru."

Trump a folosit condamnarea sa pentru a-și intensifica eforturile de strângere de fonduri, dar nu a încercat altfel să-și mobilizeze susținătorii: comitetul de campanie al lui Donald Trump a colectat 70 de milioane de dolari în 48 de ore după verdict, a spus Lara Trump.

Sondajele de opinie arată o cursă strânsă între Trump și Biden și sugerează că condamnarea ar putea să-i dăuneze lui Trump în rândul unor alegători republicani și independenți. Trump se confruntă în continuare cu alte trei cazuri penale, deși acestea nu sunt probabil să ajungă în instanță înainte de alegeri. Trump s-a declarat nevinovat a numit acuzațiile o conspirație democratică pentru a-l împiedica să candideze.

Între timp, Biden a încercat să apere sistemul de justiție al națiunii, spunând că este "nechibzuit" și "periculos" ca verdictul să fie numit "trucat". Departamentul de Justiție al SUA neagă orice interferență politică.

