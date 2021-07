Trailerul pentru „House of Gucci”, cu Lady Gaga şi Adam Driver, a fost lansat / VIDEO

S-a lansat trailerul pentru „House of Gucci”, unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, în regia lui Ridley Scott.

„House of Gucci” prezintă povestea asasinării lui Maurizio Gucci, pusă la cale de fosta soție, Patrizia Reggiani.

În rolurile principale joacă Lady Gaga, Adam Driver și Jared Leto. Acesta din urmă a trecut printr-o nouă transformare pentru rolul lui Paolo Gucci. De asemenea, alături de Lady Gaga, Adam Driver și Jared Leto mai joacă Al Pacino, Jeremy Irons și Salma Hayek.

Filmul „House of Gucci” are la bază romanul The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, scris de Sara Gay Forden.

„House of Gucci” va avea premiera pe 26 noiembrie 2021.

Trailer „House of Gucci”

S-a deschis arhiva istorică pentru noul film

Casa de modă Gucci şi-a deschis arhiva istorică pentru a-l ajuta pe regizorul britanic Ridley Scott să recreeze ţinutele şi accesoriile potrivite pentru noul său film despre asasinarea lui Maurizio Gucci, care a fost asasinat în 1995 la ordinele fostei sale soţii Patrizia Reggiani, cunoscută sub numele de 'Văduva Neagră', informa ANSA în luna martie.



Atelierul şi-a pus fişierele şi fotografiile la dispoziţia regizorului britanic, deşi Reggiani, care a executat 17 ani de închisoare dintr-o condamnare de 26 de ani pentru asasinarea lui Gucci, s-a opus. Şi Patrizia Gucci, fiica lui Paolo Gucci, strănepotul fondatorului casei de modă, declara că este împotriva deschiderii arhivei, transmitea Agerpres.

'Ofensată' de Lady Gaga

Reggiani, care a fost eliberată în urmă cu câţiva ani, a spus că s-a simţit 'ofensată' de Lady Gaga, actriţa care o joacă în film, deoarece aceasta nu a venit să îi ceară informaţii cu privire la detalii intime din viaţa şi gândurile ei.

Trei nominalizări la Oscar pentru regizorul Ridley Scott

Scott, în vârstă de 83 de ani, a fost nominalizat la trei premii Oscar pentru regie, pentru filmele 'Thelma & Louise', 'Gladiatorul' şi 'Elicopter la Pământ!'.



'Gladiatorul' a câştigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film. În 2015, filmul 'Marţianul' a fost nominalizat la aceeaşi categorie.



În 1995, atât Scott, cât şi fratele său Tony, au primit câte un premiu BAFTA pentru o contribuţie britanică remarcabilă adusă cinematografiei. În 2003 a fost înnobilat cu titlul de cavaler pentru serviciile aduse cinematografiei britanice.