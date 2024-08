Ce mai e nou pe Netflix. "The Umbrela Academy" rupe topul în august

În august 2024, Netflix aduce o gamă variată de noi lansări, inclusiv sezoane noi ale unor serii populare și filme originale.

Unul dintre cele mai așteptate titluri este „The Umbrella Academy”, care revine pe 8 august cu sezonul final. Fanii vor putea în sfârșit să vadă cum se încheie aventurile familiei Hargreeves după o pauză de peste doi ani.

„The Umbrella Academy” este un serial de televiziune creat de Steve Blackman și bazat pe benzile desenate scrise de Gerard Way și ilustrate de Gabriel Bá. Povestea se centrează pe o familie disfuncțională de supereroi, care se reunesc pentru a rezolva misterul morții tatălui lor și pentru a împiedica o apocalipsă iminentă. Fiecare membru al familiei are abilități unice, iar serialul combină elemente de fantasy, dramă și comedie într-o poveste captivantă.

Tot în august, fanii serialului „Emily in Paris” vor putea urmări prima parte a sezonului 4, care debutează pe 15 august. Acțiunea o va duce pe Emily într-o nouă destinație europeană, unde va trebui să facă față atât provocărilor profesionale, cât și celor personale.

„Emily in Paris” este un serial de comedie-dramă creat de Darren Star, cunoscut și pentru seriale de succes precum „Sex and the City” și „Beverly Hills, 90210”. Serialul a fost lansat pe Netflix și se învârte în jurul lui Emily Cooper, interpretată de Lily Collins, o tânără din Chicago care se mută la Paris pentru a lucra într-o agenție de marketing.

Intriga principală a seriei se centrează pe adaptarea lui Emily la viața în Paris, unde se confruntă cu diferențele culturale, provocările profesionale și romane complicate. Deși lucrează într-un mediu profesional competitiv și deseori complex, Emily încearcă să se integreze în noul său oraș și să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare și marketing. Serialul este cunoscut pentru stilul său vizual vibrant și pentru umorul "ușor de digerat" prin intermediul cărora se face o abordare ușor idealizată a vieții în Paris, cu accent pe modă, romantism și aventuri.

Pe 16 august, Mark Wahlberg și Halle Berry se reunesc în thrillerul de acțiune „The Union”, o poveste despre spioni și misiuni periculoase, cu o doză de romantism. "The Union" este un documentar difuzat de Netflix care analizează impactul și influența Uniunii Europene asupra diferitelor aspecte ale vieții europenilor. Documentarul abordează teme precum politica, economia și cultura, oferind o privire de ansamblu asupra modului în care Uniunea Europeană funcționează și influențează statele membre.

Spre finalul lunii, pe 29 august, debutează „KAOS”, un serial inovator inspirat din mitologia greacă, cu Jeff Goldblum în rolul lui Zeus. Acest serial promite să fie unul dintre cele mai interesante lansări ale lunii, cu o combinație de umor negru și elemente mitologice.

Serialul a fost creat de Charlie Covell, cunoscută și pentru munca sa la „The End of the F***ing World.” Povestea se centrează pe o lume în care zeii și miturile antice se amestecă cu elemente contemporane. Serialul explorează teme precum puterea, destinul și conflictele între zei și muritori. Cu o combinație de dramă intensă, umor și fantezie, „KAOS” își propune să aducă o perspectivă fresh asupra mitologiei clasice și să ofere spectatorilor o poveste captivantă și complexă.

Pe lângă acestea, luna august aduce și o serie de documentare interesante, cum ar fi „Inside the Mind of a Dog” pe 9 august, care explorează psihologia câinilor și „Worst Ex Ever” pe 14 august, un documentar true-crime despre pericolele relațiilor toxice​ (PopCulture)​ (Netflix Life).

