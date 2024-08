Noutățile toamnei pe Netflix, SkyShowtime și HBO Max. Cu ce seriale noi ne delectăm din septembrie 2024

Potrivit What's new on Netflix, în septembrie 2024, Netflix România aduce o serie de noutăți interesante pentru abonați, inclusiv filme și seriale originale care promit să capteze atenția publicului:

„Twilight of the Gods” - Un nou serial animat creat de Zack Snyder, inspirat din mitologia nordică, care explorează evenimentele dramatice care duc la distrugerea lumii antice, inclusiv a Midgardului și Asgardului.

„His Three Daughters” - O dramă intensă cu Elizabeth Olsen, Carrie Coon și Natasha Lyonne, în care trei surori se reunesc în New York pentru a avea grijă de tatăl lor bolnav. Serialul va fi disponibil pe Netflix începând cu 20 septembrie.

„Nobody Wants This” - Un serial de comedie care îi are în prim plan pe Kristen Bell și Adam Brody, explorând relația neobișnuită dintre o femeie agnostică și un rabin nonconformist.

Conținut internațional - Netflix aduce și câteva producții internaționale notabile, precum drama japoneză „The Queen of Villains” și filmul polonez „Boxer”, care spune povestea unui tânăr boxer din perioada comunistă.

Acestea sunt doar câteva dintre titlurile care vor fi disponibile pe Netflix în România în septembrie 2024, oferind o gamă variată de opțiuni pentru toate gusturile.

Ce putem vedea pe SkyShowtime

În septembrie 2024, SkyShowtime aduce o serie de noutăți interesante, cu mai multe premiere de seriale și continuări așteptate. Potrivit Advanced Television, printre cele mai notabile titluri se numără:

„Veronika”: Un thriller criminalistic suedez cu accente paranormale, această serie originală SkyShowtime este foarte așteptată, având în rolurile principale vedete nordice precum Alexandra Rapaport și Tobias Santelmann.

„The Tattooist of Auschwitz”: Bazat pe romanul bestseller internațional de Heather Morris, această serie limitată promite să fie una dintre cele mai emoționante producții ale anului.

„Halo” (Sezonul 2): Continuarea popularului serial bazat pe faimosul joc video va fi disponibilă exclusiv pe SkyShowtime.

„The Day of the Jackal”: O reinterpretare contemporană a thrillerului clasic, avându-l pe Eddie Redmayne în rolul principal.

Alături de acestea, platforma va lansa și alte titluri noi și exclusive, cum ar fi „Klitschko: More Than a Fight”, un documentar despre frații Klitschko, și „Landman”, un serial despre boom-ul petrolier din Texas, creat de Taylor Sheridan.

SkyShowtime continuă să aducă atât conținut original cât și producții de top de la Hollywood, oferind abonaților o varietate de opțiuni pentru toamna acestui an.

Seriale noi, din septembrie, pe HBO Max

În septembrie 2024, HBO Max aduce o serie de titluri noi și foarte așteptate, potrivit UpNext. Printre acestea se numără „The Penguin”, un serial original HBO care debutează pe 19 septembrie. Acesta îl aduce înapoi pe Colin Farrell în rolul lui Oswald Cobblepot și continuă povestea din filmul „The Batman” regizat de Matt Reeves.

De asemenea, în aceeași lună, va fi lansat sezonul final al serialului „My Brilliant Friend” pe 9 septembrie, care continuă adaptarea romanelor napolitane scrise de Elena Ferrante.

Pentru fanii animațiilor, filmul „The Boy and the Heron” de la Studio Ghibli, regizat de legendarul Hayao Miyazaki, va fi disponibil începând cu 6 septembrie. Acesta este un film de fantezie care explorează teme profunde într-un univers animat fascinant.

Pe lângă acestea, HBO Max va oferi și o colecție completă de filme clasice și blockbustere recente, incluzând „Everything Everywhere All at Once” și întreaga serie Harry Potter, perfectă pentru maratoane de toamnă​.

