Lady Gaga a suferit o 'criză psihotică' după ce a fost agresată sexual și a rămas însărcinată

Lady Gaga a dezvăluit în primul episod al serialului documentar 'The Me You Can't See' de pe Apple TV+, creat de prințul Harry și Oprah Winfrey, că a suferit o cădere psihică după ce a fost agresată sexual şi a rămas însărcinată, potrivit BBC.

Totul s-a întâmplat pe când artista avea 19 ani. Un producător muzical a amenințat-o că îi va distruge muzică dacă nu se dezbracă. În urma agresiunii, cântăreața și actrița Lady Gaga a rămas însărcinată.

Ea a mărturisit că trauma a dus la 'o criză psihotică' și că devenise paranoică.

Lady Gaga, pe numele real Stefani Germanotta, a plâns în timp ce a povestit la ce a fost supusă.

'Aveam 19 ani şi lucram în industrie, iar un producător mi-a spus *Scoate-ţi hainele*. Am refuzat şi am plecat şi mi-au spus că o să îmi ardă toată muzica. Şi nu s-au oprit', a dezvăluit ea.

Totuși, Lady Gaga, acum în vârstă de 35 de ani, a menționat că nu va face vreodată public numele agresorului său.

'Înţeleg această mişcare #MeToo, înţeleg că unii oameni se simt confortabil cu asta, însă eu nu. Nu vreau să mai am de-a face vreodată cu acea persoană', a precizat ea.

Cynthia Germanotta a vorbit despre lupta vedetei cu depresia

'Ca părinte nu eram pregătită să abordez aceste lucruri', a povestit mama artistei, Cynthia Germanotta, la 'CBS This Morning', în urmă cu doi ani.

'A trecut printr-o mulţime de momente dificile - a fost umilită, tachinată, izolată... A trecut de la a fi o tânără foarte fericită, dornică să realizeze lucruri, la cineva care început să-şi pună la îndoială valoarea', a declarat mama sa, citată de dpa.

În 2012, Lady Gaga şi mama ei au co-fondat Fundaţia Born This Way, dedicată bunăstării mintale şi emoţionale a tinerilor.

'Unul dintre cele mai dificile lucruri pentru mine ca părinte a fost să înţeleg ceea ce este normal şi ceea ce nu este normal... Cel mai important lucru pe care îl pot face (părinţii) este asculte cu adevărat şi să înţeleagă. Ceea ce am învăţat de la fiica noastră este să ascult şi să îi validez sentimentele', a explicat ea, conform Agerpres.