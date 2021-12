Trailer nou pentru 'The Batman', cu Robert Pattinson şi Zoe Kravitz principali protagonişti - Video

În noul film, Robert Pattinson, în rolul justiţiarului Bruce Wayne, şi Zoe Kravitz, care o interpretează pe Selina Kyle (Catwoman), împletesc scenele de luptă cu cele de flirt, relatează marţi UPI.

Criminalul în serie 'The Riddler (Paul Dano)' provoacă haos şi se joacă cu poliţiştii din Gotham, corupţia este omniprezentă, iar presa vrea să ştie de ce Bruce Wayne nu face mai mult pentru cetăţenii oraşului.

VIDEO

'Ai multe pisici'

'Ai multe pisici', îi spune la un moment dat Batman lui Catwoman. 'Am o sensibilitate pentru pisicile fără stăpân', îi răspunde ea. Într-o altă secvenţă, Batman o imobilizează pe Catwoman după o luptă, iar ea îi spune: 'Liliacul (The Bat) şi pisica (The Cat), sună drăguţ', îi spune Catwoman. Însă atunci când Alfred (Andi Serkis) îl întreabă pe Bruce dacă ea este o nouă prietenă pe care şi-a făcut-o, el răspunde: 'Nu sunt foarte sigur'.

'Selina, nu-ţi bate joc de viaţa ta'

Totuşi, în mai multe rânduri în trailer Batman şi Catwoman par foarte aproape să se sărute. 'Selina, nu-ţi bate joc de viaţa ta', îi spune el la un moment dat. 'Nu-ţi face griji, dragule. Am nouă vieţi', îi răspunde ea înainte de a sări de pe o clădire.

'The Batman' va avea premiera pe 4 martie 2022

'The Batman' va avea premiera pe 4 martie 2022, după ce, iniţial, lansarea fusese programată pentru 25 iunie 2021. În regia lui Matt Reeves, care semnează şi scenariul peliculei, filmul îi prezintă, alături de Robert Pattinson, Zoe Kravitz şi Paul Dano, pe Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis şi Colin Farrell, scrie Agerpres.

Filmul „Spider-Man: No Way Home“ bate recorduri peste recorduri

”Spider-Man: No Way Home” are încasări de peste 1 miliard de dolari la doar două săptămâni de la lansare. Cel mai popular film al anului, ”Spider-Man: No Way Home”, bate recorduri după recorduri. La doar două săptămâni de la lansare, pelicula cu super-eroi a intrat în topul select al filmelor cu încasări de peste 1 miliard de dolari.



”Spider-Man: No Way Home” este și primul film care a depășit borna de 1 miliard de dolari din încasări de la începutul pandemiei. Asta deși nu a fost încă lansat în mai multe țări, printre care şi China. Vezi continuarea știrii aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News