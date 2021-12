Filmul „Spider-Man: No Way Home“ bate recorduri peste recorduri / Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

”Spider-Man: No Way Home” are încasări de peste 1 miliard de dolari la doar două săptămâni de la lansare.

Cel mai popular film al anului, ”Spider-Man: No Way Home”, bate recorduri după recorduri. La doar două săptămâni de la lansare, pelicula cu super-eroi a intrat în topul select al filmelor cu încasări de peste 1 miliard de dolari.



”Spider-Man: No Way Home” este și primul film care a depășit borna de 1 miliard de dolari din încasări de la începutul pandemiei. Asta deși nu a fost încă lansat în mai multe țări, printre care şi China.

Criticii de film se așteaptă că pelicula va depăşi 2 miliarde de dolari la Box Office, lucru reușit doar de patru filme până acum. Cel mai profitabil lungmetraj din toate timpurile este legendarul Avatar al lui James Cameron, care a acumulat din 2009 până în prezent peste 2,8 miliarde de dolari, scrie Publika.

SpiderMan: No Way Home, scor perfect din partea criticilor: Dacă există un film să salveze industria, acesta este

SpiderMan: No Way Home, a treia parte a seriei Omul Păianjen cu Tom Holland în rolul principal, are toate premisele să fie unul dintre cele mai bune filme ale anului.

Den Of Geek notează că Holland a avut cea mai ”bună interpretare de până acum a lui Peter Parker” și, în ciuda faptului că durează ceva până începe acțiunea puternică în film, în cele din urmă se transformă în ”ceva fantastic”.

”Este cel mai interesant, surprinzător și mai emoționant Spidey dintre toți. Acest film face ceea ce fac întotdeauna cele mai bune lungmetraje: te emoționează, te mișcă și te fac să vrei să aplauzi într-o sală de cinema plină. În lumina pandemiei, acest film este un cadou de sărbători nu doar pentru cinefili, pentru că, dacă a existat vreodată un film gata să salveze industria - la fel cum Spidey salvează întotdeauna ziua - acesta este cel mai potrivit”, a declarat criticul de la Deadline, Pete Hammond, citat de FilmNow.

Cât despre regizorul Watts și scenariștii Chris McKenna și Erik Summers, Hammond notează că ”au creat unul dintre cele mai bune filme ale anului”.

”Holland, Zendaya și Batalon sunt un trio de neprețuit, iar diverșii răufăcători și ”alții” care mai apar fac acest film pur distractiv la cel mai înalt nivel. Fanii vor fi în rai. Acest film va face un miliard și merită", a mai spus Hammond.

Conform celebrului site de recenzii Rotten Tomatoes, No Way Home are un scor de 97% până acum (citește continuarea AICI).

