"Spun a mia oară, până când nu vom avea un program integrat, care nu poate fi dus decât de Guvernul României (n.r. nu vom scădea numărul accidentelor rutiere). Până acum nu am avut niciun guvern, niciun prim-ministru care să se uite în zona asta. De fiecare dată, premierii noştri au probleme, şi probleme reale. Cu pensii, cu taxe, etc. Niciun prim-ministru nu a văzut până acum problema siguranţei rutiere ca fiind una importantă.

Primul premier care va avea problema asta ca fiind una pe care trebuie să o rezolvăm va aduce şi un program real. Acea strategie naţională pe siguranţă rutieră, care există la Ministerul Transporturilor, nu a fost aplicată niciodată. Un program adevărat ar însemna ca de mâine să se întâmple ceva, de poimâine ceva, etc. Noi nu mai avem timp. Dacă tot stăm să vedem, că până în 2030 nu ştiu ce zice Strategia Naţională, că vom pune camere, dar le punem prin 2028 dacă ne dă bani Europa, altfel mai aşteptăm... Rezultatele se văd!

Iulie şi august, cele mai periculoase luni din an pe şosele

Până nu va pune cineva piciorul în prag pentru un program integrat, cu educaţie rutieră, cu campanii, cu coerciţie, cu totul pus la punct... Trebuie să vină apoi toţi să spună de ce au nevoie. MAI să mai ceară poliţişti, Ministerul Transporturilor să spună că mai trebuie vopsite drumurile, etc. Să vină fiecare să îşi spună problemele, iar acestea să fie rezolvate. Dacă doar se adună şi se pun în sertare, morţii rămân pe şosea.

Această perioadă este cea mai periculoasă din an pe şosele. Aşa a fost an de an. Iulie, august, până la început de septembrie. Şi apoi mai vine perioada de toamnă când începe mâzga. Acum suntem în vârful accidentelor, dar din păcate autorităţile spun că e normal să fie mai multe accidente în această perioadă, că ne-am obişnuit aşa!", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

