"Telenovela" transferului lui Daniel Bîrligea la FCSB s-a încheiat. Anunțul lui Gigi Becali

Asta după ce, cu o zi înainte, transferul lui Bîrligea era în impas. Vezi aici motivul! Însă, marți lucrurile au revenit la normal și mutarea a fost parafată. Fotbalistul are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, FCSB achitând în schimbul său peste 2 milioane de euro.

Ce clauze are contractul



"Contractul a fost la ei, la CFR, şi au scris ce au vrut acolo. Cinci ani nu are voie Bîrligea să joace împotriva CFR-ului. Dar nu contează, el peste un an jumătate va face pasul la o mare echipă din străinătate, nu la Lyon sau mai ştiu eu ce, la o mare, mare echipă. El poate să plece şi după şase luni, joacă trei meciuri în cupele europene şi poate să i se plătească clauza şi să plece. Eu pe el am dat două milioane, plus altele, dar nu mai spun, că sunt clauze confidenţiale, se ajunge pe la vreo trei milioane...

Ei iau bani şi dacă joacă în Europa, dacă dă goluri acolo, multe, multe iau ei. Acum o să vedem câte goluri dă el aici şi câte ar fi dat la CFR. Să vedem dacă eu cunosc fotbal. Păi Bîrligea e trei clase peste Louis Munteanu, e altceva, e din alt film. Lui Bîrligea i-am dat 25.000 salariu (n.red. - lunar), acum trebuie să le mai măresc şi la ceilalţi din lot... bine, 15-20.000 au, dar dacă i-am dat lui, trebuie să îi chem şi pe ei la mărire", a declarat Gigi Becali, patronul FCSB.

Daniel Bîrligea a afirmat că îşi doreşte să înscrie cât mai multe goluri la FCSB



"Sunt foarte fericit că sunt aici (n.r. - la FCSB) şi pregătit pentru luptă. Este o mare plăcere faptul că am fost dorit aici atât de mult... şi la naţională şi peste tot ai nevoie de încredere ca să faci rezultate. Mie mi s-a dat mereu încredere şi am răsplătit. Aşa şi acum, vreau să răsplătesc prin fapte, nu prin vorbe. Ne vom pregăti toţi pentru meciurile din Europa League, ideea mea e să înscriu cât mai mult, pentru că vreau să ajut în primul rând echipa şi apoi să mă ajut pe mine. Cu cât voi marca mai multe goluri, cu atât mai bine", a precizat Bîrligea.

"Dacă nu voiam să vin la FCSB, nu veneam"





"La început, când am aflat de interesul FCSB, am fost un pic tulbure... nu mai ştiam, pentru că veneau apeluri peste apeluri şi era o mare confuzie. Dar sunt fericit, pentru că voiam să fac un pas în faţă. Au fost oferte şi din Rusia, tot ce a apărut în presă a fost adevărat... au fost însă refuzuri şi din partea mea, şi din partea clubului CFR. Deciziile finale oricum le iau eu, impresarul mă ajută cu actele, dar eu dacă nu voiam să vin la FCSB, nu veneam. Pe mine nu mă obligă cineva dacă nu vreau. Nu are de ce să fie presiune la FCSB, eu sunt aici să joc fotbal, să fac ceea ce ce iubesc", a adăugat Daniel Bîrligea.



În vârstă de 24 de ani, Daniel Bîrligea s-a fost format la gruparea italiană Palermo, el evoluând la seniori doar pentru formaţia Teramo din Serie C, înainte de a ajunge la CFR Cluj. În palmares are un titlu de campion cu CFR Cluj, formaţie la care a jucat din ianuarie 2022, scrie Agerpres.

