Răsturnare de situație la transferul lui Daniel Bîrligea (CFR Cluj) la FCSB. Gigi Becali spune cine a blocat mutarea

Cele două cluburi din Superliga au bătut palma pentru suma de două milioane de euro și bonusuri de performanță. Însă mutarea lui Daniel Bîrligea la FCSB este în impas din cauza impresarului fotbalistului. Anunțul a fost făcut de patronul FCSB, Gigi Becali.

Unde s-a împotmolit transferul

"Ne-am înțeles, contract, tot. După care l-am sunat pe Bîrligea. Mi-a plăcut și el, așa ca mine, adică bărbătește. Mi-a zis: 'Da, nea' Gigi, de acord'. El are 6 mii acolo, eu i-am dat 25.000. Dar ei aveau o înțelegere să-i prelungească cu 18.000. Îi dau 25, am vorbit cu el, apoi am vorbit cu impresarul. Am vorbit cu impresarul, mi-a zis: 'De ce să să dați două milioane, dați 1,5'. I-am zis că nu-i problema lui. Îi plătesc și 300.000 comision. Mi-a zis că nu vrea contractul pe 5 ani, vrea pe 3. Ce vorbești, mă?

I-am zis clauză de reziliere 15 milioane, el a vrut 5 milioane. Păi ce, eu dau două ca să iau cinci? Eu, când văd că mai are un jucător doi ani, îl chem să semneze pe încă trei. Cum adică să semnez pe trei ani primul contract?

Bîrligea mi-a spus să vorbesc cu impresarul, dar că tot el hotărăște. I-am zis să vină la Palat, face o copie, trimite la impresar și semnează. Nu mi-a mai răspuns la telefon. E belea mare cu impresarii ăștia. Nu prea mai cred că se face. Păi eu nu semnez pe 3 ani, sunt idiot?, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Special.

"El nu a mai răspuns pentru că i-a fost rușine"

"Nu cred că e Șucu, nu-mi face el așa ceva. El e om de afaceri, nu face el așa. Îl cunosc, el face concurență, dar nu când e marfa vândută. Nu face el așa ceva, este om cu prea bun simț. Dacă face Șucu așa ceva, eu îmi tai capul. El nu a mai răspuns (n.red. Bîrligea) pentru că i-a fost rușine. Pe el îl înțeleg, ce să vorbească el... El a zis că vine în două ore la București.

Dacă acceptă impresarul, mâine vine, dacă nu, asta e. Ei vor 3 ani și 5 milioane clauză, eu vreau 5 ani și 15 milioane clauză. Vor, atunci îl iau. Nu fac pe trei ani contract când iau cu două milioane. Sunt idiot? Adică dau două milioane, plus ce îți mai dau ție, ajung la aproape 3. Apoi te dau cu 5?", a mai spus Gigi Becali, sursei citate.

Amintim faptul că echipa engleză Manchester United şi formaţia scoţiană Glasgow Rangers sunt printre adversarele lui FCSB în faza principală a competiţiei fotbalistice Europa League, conform tragerii la sorți.

Celelalte adversare ale roș-albaștrilor sunt echipa din Grecia PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, Olympiakos Pireu, altă formație din Grecia, câștigătoarea Conference League 2023, FC Midtjylland, campioana Danemarcei, Qarabag FK, campioana din Azerbaidjan, echipa din Germania Hoffenheim, dar şi FK RFS, campioana Letoniei. Citește continuarea articolului pentru a afla cu cine va juca FCSB în deplasare, cu cine va evolua acasă!

