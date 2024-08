Manchester United vine la București. FCSB și-a aflat adversarele în Europa League

Citește și - Gigi Becali, prima reacție după calificarea FCSB în Europa League. Câți bani primește Elias Charalambous

Celelalte adversare ale lui FCSB sunt echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, Olympiakos Pireu, altă grupare din Grecia, care este deţinătoarea Conference League, FC Midtjylland, campioana Danemarcei, Qarabag FK, campioana Azerbaidjanului, echipa germană Hoffenheim, precum şi FK RFS, campioana Letoniei.

Cu cine va juca FCSB în deplasare, cu cine va evolua acasă

FCSB va juca în deplasare cu Glasgow Rangers, acasă cu Manchester United, în deplasare cu PAOK Salonic, acasă cu Olympiakos Pireu, acasă cu FC Midtjylland, în deplasare cu Qarabag FK, în deplasare cu Hoffenheim şi acasă cu FK RFS.

Începând cu această ediţie a Europa League, un minicampionat a înlocuit faza grupelor. Numărul echipelor a crescut de la 32 la 36, la fel ca în Liga Campionilor. La tragerea la sorţi, echipele au fost împărţite în patru urne, în funcţie de coeficientul UEFA calculat pe baza rezultatelor în cupele europene în ultimele cinci sezoane.

Fiecare echipă va întâlni opt cluburi. Cine nu pot fi adversare

Fiecare formaţie va întâlni opt cluburi, câte două din fiecare urnă, cu un meci în deplasare şi un meci acasă pentru fiecare urnă. Echipele din aceeaşi ţară nu pot fi adversare în această fază a competiţiei.

După această fază iniţială, care va avea loc între 25 septembrie şi 30 ianuarie, primele opt echipe vor fi calificate direct în optimi de finală, în timp ce formaţiile clasate între locurile 9 şi 24 vor juca pentru ultimele opt bilete în optimi în baraje tur-retur. Finala competiţiei va avea loc pe 21 mai 2025 pe Stadionul San Mames din oraşul spaniol Bilbao, scrie Agerpres.

”Îmi era teamă doar de ghinion”

Gigi Becali, patronul FCSB, a făcut mai multe declarații după terminarea partidei.

”Îmi era teamă doar de ghinion. A doua repriză ei nu au mai contat. A fost mingea doar la noi. Deci se vedea că nu mai puteau alerga.

E mare diferența de bani. Sunt alte calcule. Adică ultima clasată din cele 36 iau 72 de mii. Prima, 36 înmulțit cu 72. Sunt niște bani. Mulți bani dați în plus. Se mai dau niște bani după și de puncte. Și de intrare și de ieșire. Sunt calcule matematice cu bani foarte mulți”, a spus Gigi Becali, joi seara, la Digi Sport.

Totodată, Gigi Becali a spus faptul că va oferi, în urma calificării în Europa League, o primă de 200.000 de euro antrenorului principal, cipriotul Elias Charalambous. Patronul FCSB a mai spus că, în cazul în care FCSB s-ar fi calificat în Champions League, atunci cipriotul ar fi încasat 300.000 de euro, conform Sport.ro.

”(n.red. oferiți prime?) Le au în contract. Elias Charalambous, pentru Europa League are 200.000. La Champions League era 300.000 și 100.000 la Conference. Eu am vrut, el nici nu a cerut! Nici nu a comentat contractul. Fă-l și-l semnez. Are și Pintilii, dar nu așa mare. Eu am făcut asta pentru el, știți de ce? Ca un fel de recompensă pentru cât a fost criticat”, a mai spus Gigi Becali, la DigiSport.

