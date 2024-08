Gigi Becali, prima reacție după calificarea FCSB în Europa League. Câți bani primește Elias Charalambous

FCSB a reușit să se califice, joi seara, în Europa League, după ce s-a impus în fața LASK Linz cu scorul de 1 - 0, după un gol marcat în ultimele minute de Darius Olaru.

Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit un interviu DigiSport, după terminarea partidei, în care a vorbit despre temerile pe care le-a avut la acest meci și banii pe care îi va câștiga în urma calificării.

„Îmi era teamă doar de ghinion. A doua repriză ei nu au mai contat. A fost mingea doar la noi. Deci se vedea că nu mai puteau alerga.

E mare diferența de bani. Sunt alte calcule. Adică ultima clasată din cele 36 iau 72 de mii. Prima, 36 înmulțit cu 72. Sunt niște bani. Mulți bani dați în plus. Se mai dau niște bani după și de puncte. Și de intrare și de ieșire. Sunt calcule matematice cu bani foarte mulți”, a spus Gigi Becali, joi seara, la Digi Sport.

De asemenea, Gigi Becali a dezvăluit faptul că va oferi, în urma calificării în Europa League, o primă de 200.000 de euro antrenorului principal Elias Charalambous. Patronul FCSB a mai mărturisit și că în cazul în care FCSB s-ar fi calificat în Champions League, atunci cipriotul ar fi încasat 300.000 de euro, potrivit Sport.ro.

”(n.r. oferiți prime?) Le au în contract. Elias Charalambous, pentru Europa League are 200.000.

La Champions League era 300.000 și 100.000 la Conference. Eu am vrut, el nici nu a cerut! Nici nu a comentat contractul. Fă-l și-l semnez. Are și Pintilii, dar nu așa mare. Eu am făcut asta pentru el, știți de ce? Ca un fel de recompensă pentru cât a fost criticat”, a mai spus Gigi Becali la DigiSport.

3,6 milioane de euro a câștigat Gigi Becali din calificarea FCSB în Europa League, fără alte sume care ar putea intra în conturile sale dacă echipa va avea rezultate bune.

O victorie este recompensată cu 600.000 de euro, în timp ce, pentru un rezultat de egalitate, UEFA acordă 200.000 de euro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News