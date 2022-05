Taxe mai puține pentru români. Tomac: Această lege va reduce dările la maximum trei

Invitat la DC News, Eugen Tomac, președintele PMP, a vorbit despre un proiect al lui Gheorghe Ialomițianu de a elimina taxele.

„Domnul Gheorghe Ialomițianu face un pachet pentru zona de finanțe-economie, unde suntem profund deficitari în acest moment?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Cred că a fost unul dintre cei mai buni miniștri de Finanțe pe care i-am avut. În continuare este o autoritate publică de necontestat și evident că zona aceasta este gestionată de domnia sa și întotdeauna, cred că săptămânal, vine cu analize și propuneri cu privire la domeniul fiscal. Incontestabil! În ceea ce privește soluțiile pe care le pregătește și le susține, iar noi le promovăm prin toate mijloacele pe care le avem, cred că vom încerca, pe acest domeniu, să facem un lucru extrem de important pe care îmi permit să-l anunț astăzi, deși nu am convenit cu domnia sa.

România are nevoie de mai puține taxe. Avem nevoie de un sistem nou de taxare prin care să aplicăm, practic, 2-3 taxe, astfel încât să scădem presiunea aceasta care există pe mediul economic și pe cetățean, astfel încât statul, în spatele acestor 2-3 taxe, să-și administreze singur veniturile la bugetul de stat. E un subiect pe care îl discutăm foarte aplicat și cred că partidul care va elimina cele zeci de taxe care există la ora actuală și care va încerca să ne aducă în această zonă va avea multe de câștigat și, în primul rând, va avea multe de câștigat antreprenorul român. Asta ne preocupă foarte mult la ora actuală și lucrăm intens pentru a încerca să elaborăm o lege prin care să reducem aceste taxe, astfel încât statul, în spatele acestor 2-3 taxe, să-și administreze mult mai eficient veniturile la bugetul de stat“, a spus Eugen Tomac.

Eugen Tomac, preşedintele PMP, a vorbit despre ofertele de fuziune primite de partidul pe care îl conduce din partea partidelor parlamentare actuale.

"Întotdeauna am fost deschişi spre dialog, pentru că dincolo de competiţia politică, între alegeri poţi fi eficient pentru ţară atunci când ai soluţii şi nu le ţii doar pentru campaniile electorale, ci le pui la dispoziţia decidenţilor. Suntem deschişi spre dialog, dar nu înseamnă că încercăm prin orice mijloace să prezentăm ideile noastre", a punctat Eugen Tomac la DC NEWS TV:

Întrebat dacă PMP a primit oferte de fuziune de la partidele din Parlament, Tomac a spus că "a existat un dialog în ceea ce priveşte un asemenea proiect anul trecut, la care am participat împreună cu fostul preşedinte Diaconescu. Această invitaţie am primit-o din partea PNL. A rămas suspendată pentru că au existat o serie de neînţelegeri, dar la ora actuală am făcut un recensământ intern. Faptul că aproape 95% dintre colegii noştri, aleşi locali şi lideri, au decis să rămână alături de PMP şi împreună să hotărâm care e direcţia cea mai bună pe care să o urmăm, mă bucură şi mă onorează. Un subiect aşa sensibil se discută întâi în forurile partidului, cu majoritatea membrilor. Când se ia o decizie, se şi comunică. Deocamdată ne interesează să ne consolidăm cât mai bine profilul nostru".

